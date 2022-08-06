45 günde 100 bin kişi Zonguldak'taki Kapuz Plajı'na akın etti

Zonguldak'ın en önemli plajlarından olan Kapuz Plajına yoğun ilgi sürüyor. 24 Haziran'dan bu yana Kapuz Plajına yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla 100 bin kişi denize girdi. Öte yandan, en çok yoğunluğun yaşandığı günler, hafta sonlarının yanı sıra plajı sadece kadınların kullanabildiği salı ve perşembe günleri oldu. Salı ve perşembe günlerinin sadece kadınları ayrılması, dışarıdan gelen yerli-yabancı turistlerin Kapuz Plajını tercih etmesinde önemli rol oynadı.

"BU ZAMANA KADAR TAHMİNİMİZE GÖRE 100 BİN KİŞİ KULLANDI"

Kapuz Plajı Tesis Amiri Korkmaz Kartal, "Haziran'da başlamış olduğumuz sezon hala daha şu anda devam ediyor ama zaman zaman bazı aksaklıklar yaşamış olsak da insanlar hala daha rağbet gösteriyor. Yabancı ve gurbetçi vatandaşlarımız da faydalanıyor. Bu zamana kadar tahminimize göre 100 bin kişi kullandı. Vatandaşlarımızın memnun olduklarını biz görüyoruz, kendilerini bu şekil ifade ediyorlar. İnsanın olduğu yerde zaman zaman bazı sıkıntılar olabilir, elimizden geldiği kadar minimum seviyede yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen bizim kontrolümüz dışında olan durumlar da olabiliyor o konuda da gereken önlemlerin alındığını şahsım adına söyleyebilirim. Havaların müsaade ettiği sürece yüksek ihtimalle Eylül'ün sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bizim kendi yetkili olan abilerimiz, yetkili olan başkanımızın vereceği talimata göre de şekil alır. Hafta sonu daha yoğun geçiyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri en yoğun olduğu zamanlar. Özetle çalışmayan, işten fırsat bulan insanlar geliyor. Bayanlar günü de yoğun geçiyor denilebilir. Salı ve perşembe günü bayanlar günü. Tabii çevre illerden de buraya gelen bayanlar var" dedi.