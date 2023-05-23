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  • 614 yolcusu bulunan ''Astoria Grande'' kruvaziyeri Amasra Limanı'na demir attı
Turizm

614 yolcusu bulunan ''Astoria Grande'' kruvaziyeri Amasra Limanı'na demir attı

Rusya'nın Soçi şehrinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'nda demirledi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 12:00 - Güncelleme:
614 yolcusu bulunan ''Astoria Grande'' kruvaziyeri Amasra Limanı'na demir attı
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Ordu'nun ardından 614 yolcu ve 447 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Panama bandıralı gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Fatih Camisi, Direkli Kaya, Bedesten ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren ziyaretçiler, balık lokantalarında çeşitli menüler ile coğrafi işarete sahip Amasra salatasını da tatma imkanı buldu.

Geminin, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.

"GÜZEL BİR TURİZM HAREKETLİLİĞİ OLDU"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, gazetecilere, 1945'ten bu yana turizm hareketliliğinin yaşandığı ilçede Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı'nın yapılmasıyla kruvaziyer turizminin de başladığını söyledi.

Boran, 10 ayda 17 kez gelen yolcu gemisiyle ilçenin bugüne kadar deniz yoluyla 17 bin 305 kişiyi ağırladığını aktararak, "Bu sezon geminin 19 defa daha gelmesi planlanıyor. Geçmiş yıllarda özellikle Safranbolu'ya gelen turistler, deniz turizmi için Amasra'ya geliyordu, şu anda biz Rusya'dan deniz yoluyla gelen misafirleri yakın illere de gönderiyoruz. Güzel bir turizm hareketliliği oldu." diye konuştu.

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