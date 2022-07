Adıyaman'ın Tut ilçesi turizmde güçlenmek istiyor

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta Hacı Muhammed Dağı'nın eteklerinde kurulu Tut ilçesinde 2007'li yılların başında kullanılmayan dut ağaçlarının artmasına yönelik yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Son dönemlerde urmu dut üretimine de başlayan ilçe halkı, dut meyvesinden önemli gelir elde ederken özellikle tarım işçiliği için farklı yerlere giden yöre halkına ilçe merkezinde kendi işlerini yapma imkanı sağladı.

Kaymakamlık tarafından farklı noktalara lavanta bahçelerinin kurulduğu ilçedeki dut bahçelerine ekilen lavantalar da eşsiz kokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yeni yapılan turistik tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başlayan Tut, havasıyla doğa, lezzetleriyle de gastronomi turizminde söz sahibi olmak istiyor.

İlçenin eski belediye başkanı ve bölgede dutun gelir kaynağı olması için üreticilere dut fidanı dağıtan Cemal Avcı, şu anda da turizmin geliştirilmesi için çalışma yapıyor.

Dut üretiminin yanı sıra ilçenin ilk turistik tesisini de hizmete açan Avcı, AA muhabirine, 2007 yılında başlattıkları projenin meyvesini vermeye başladığını ve ilçede atıl durumda arazi kalmadığını söyledi.

Önceki yıllarda ilçe halkının pamuk ve fındık hasadında çalışmak için ilçeden ayrıldığını anlatan Avcı, "Şu anda biz ilçede dut toplamaya insan bulamıyoruz. Göçü önledik ve 30 dut ağacı olan her vatandaş bir devlet memuru parası kazanmaya başladı. 3 aylık bir süre içerisinde kendi ekonomisini idare edeceği kazanca dönüştürdü. Daha önce dut kuruyemiş ve pekmez olarak üretilirken biz 20 çeşit ürün haline getirdik her türlü şekerleme yapıyoruz yani yaprağından posasına kadar her aşamayı değerlendiriyoruz." dedi.

İlçenin yayla havasında serin bir yer olduğunu belirten Avcı, "Ziyaretçilerimiz burada gelip dinlenme fırsatı buluyorlar, ürünleri tadıp alışveriş yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte burayı gastronomi ilçesi yapacağız. Buranın hem meyvecilik turizmi konusunda iyi bir hale geleceğini ve halkın ekonomisini bundan kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.

- ÜRETİCİLER MEMNUN

Urmu dut üreticisi Hasan Bilen de ilçenin adını yetiştirdiği meyveden aldığını söyledi.

Urmu dutun daha önceden pek önemsenmediğini şimdilerde ise çiftçilerin gelir kaynağı olduğunu anlatan Bilen, "İlçemizde çok az kullandığımız urmu dut vardı. Yetişmesi de zaman aldığı için çok önemsenmezdi. Ama satarken önemli bir gelir kapısı olduğu için şimdi ilçede urmu dut fidanları da çoğalmaya başladı. Şu an urmu dutta pazar sorunumuz yok. Hastalıklara karşı önleyici bir özelliği olması da urmu dut ve dutumuzu daha cazip hale getiriyor." diye konuştu.

Lavanta bahçeleri sayesinde ilçenin ziyaretçiler tarafından da ilgi görmeye başladığını anlatan Bilen, şöyle konuştu:

"Kaymakamlık tarafından hazine arazilerine 2 bahçe oluşturuldu. Ziyaretçiler buralara ilgi gösteriyor, sonrasında da üretimlerimizi görüp satın alıyor. Bizler de kendi bahçemizde lavanta ekmeye başladık. Böylelikle bahçelerimizi gezenler güzel kokular arasında gezme fırsatı buluyor. İlçemiz çok serin, nemi çok düşük olan bir yer, birçok ürünleri çok ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

Urmu dut pekmezinin yapımını anlatan işçilerden Medine Büyüktaş da bu yıl hasadın başladığını söyledi.

Pekmezin zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Büyüktaş, "Dutları tek tek elle topluyoruz, daha sonra curundan (dutların ezildiği havuz bölümü) geçiriyoruz, kaynatıp suyunu sıkıp dama götürüp güneşte bekletiyoruz. Yani çok aşaması var az bulunduğu için rağbet görüyor." diye konuştu.

- ZİYARETÇİLERDEN DAVET

Ziyaretçilerden Ahmet Oğul ise doğa turizmi için İzmir'den ilçeye geldiğini belirtti.

Ziyaretten keyif aldığını aktaran Oğul, "Havasını, buraya has olan pekmezlerini tatmak için İzmir'den geldim havası suyu ürünleri çok güzel yerli ve yabancı turistlerin buraya gelerek bu değerleri görmesini tavsiye ediyorum. Özellikle sağlık turizmi ve sağlıklı besinler için buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Mahmut Yılmaz da Tut ilçesine gelmekten memnun kaldığını dile getirdi.

Bin 300 rakımlık bölgenin gurme kasaba olduğunu belirten Yılmaz, "Bütün vatandaşların gelip burayı görmelerini isterim. Harika bir yer geleneksel ürünleri çok güzel almalarını tavsiye ediyorum, doğal ve organik ürünleri var. Bütün ziyaretçilere bu ilçeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.