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Turizm

Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak: İnsan faaliyetleri sınırlandırılacak

Doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Akdeniz'in incisi Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB), yeni hazırlanan eylem planıyla insan faaliyetleri sınırlandırılacak ve sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak: İnsan faaliyetleri sınırlandırılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) işbirliğiyle yürütülen "Akdeniz'de Ekosistem Dirençliliğinin Artırılması Projesi (RESCOM)" kapsamında, Türkiye'de pilot alan seçilen Patara ÖÇKB için eylem planı hazırlandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan plana göre, Patara ÖÇKB'de 5 hedef doğrultusunda hareket edilecek.

Bu kapsamda bölgedeki karasal ve denizel biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılacak, insan faaliyetleri sınırlanacak ve sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek.

Bölgede kirlilik kaynakları en aza indirilecek, su, toprak ve hava kalitesi artırılarak hem ekosistem hem de yerel halk sağlığı korunacak.

Yerleşim ve altyapı projeleri, doğal ve kültürel değerlerle uyumlu hale getirilerek sürdürülebilirlik sağlanacak. Biyolojik çeşitliliği korumak için istilacı yabancı türlerin etkisi azaltılacak.

Tarım ve su ürünleri gibi sektörlerin doğal kaynakları sürdürülebilir kullanımı teşvik edilecek. Kültürel mirasın korunmasıyla ekosistemlerin ve yerel toplulukların sosyoekolojik direnci artırılacak.

KUMSAL ÇEVRESİNE ARAÇLA ERİŞİM AZALACAK

Belirlenen 5 hedef doğrultusunda 8 adımda hayata geçirilecek eylemler kapsamında, Patara ÖÇKB'de nazım ve uygulama imar planlarıyla açıklama raporları hazırlanacak.

Yeni sınırlar esas alınarak karasal ve denizsel biyolojik çeşitlilik envanterleri düzenli güncellenecek, denizsel alanda elde edilen veriler ışığında bölgeleme yapılarak koruma ve kullanma esasları belirlenecek.

Kanalizasyon hatları yenilenecek, konut, turizm ve sosyal altyapı alanları için yeni hatlar oluşturulacak.

Kumsal çevresine araçla erişimi azaltacak çözümler geliştirilecek. Karavan konaklama alanları belirlenecek, bu alanlara su, elektrik ve atık yönetimi gibi temel hizmetler sağlanacak.

Ayrıca, doğayla uyumlu, sürdürülebilir turizm modelleri de desteklenecek.

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