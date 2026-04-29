İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0702
  • EURO
    52,9262
  • ALTIN
    6643.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Turizm
  • >
  • Amasra'ya turist akını: 856 yolcu limana ayak bastı
Turizm

Amasra'ya turist akını: 856 yolcu limana ayak bastı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 11 katlı kruvaziyer Astoria Grande, 856 yolcusuyla Amasra Limanı'na demirledi. 2022'den bu yana 96 sefer gerçekleştiren dev gemi, Bartın'ın tarihi ilçesine toplamda 81 bin 236 turist taşıdı. Turistlerin bir bölümü UNESCO listesindeki Safranbolu'ya da tur düzenledi.

29 Nisan 2026 Çarşamba 09:42
ABONE OL

Bartın'ın turizm incisi Amasra, kruvaziyer turizminde yeni bir sefere daha ev sahipliği yaptı. Soçi'den yola çıkan Astoria Grande adlı dev kruvaziyer, 856 yolcusuyla Amasra Limanı'na ulaştı ve 2022'den bu yana süren kruvaziyer trafiğinde 96'ncı seferini tamamladı.

ASTORİA GRANDE 856 YOLCUSUYLA AMASRA LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 856 yolcu ve 445 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 96'ncı seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

TURİSTLER AMASRA KALESİ VE SAFRANBOLU'YA AKIN ETTİ

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 81 bin 236 turist getiren geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

  • Amasra kruvaziyer
  • Astoria Grande
  • Safranbolu turizm
  • Bartın turizm
  • kruvaziyer turizmi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.