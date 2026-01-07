İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0451
  • EURO
    50,3258
  • ALTIN
    6121.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Turizm
  • >
  • Antalya turizminde rekor ziyaretçi: On milyonlarca kişinin tercihi oldu
Turizm

Antalya turizminde rekor ziyaretçi: On milyonlarca kişinin tercihi oldu

Akdeniz'in incisi Antalya, 2025 yılında turizmde bir kez daha tarihi bir başarıya imza attı. Açıklanan transfer yolcu verilerinin de eklenmesiyle birlikte Antalya'ya gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 571 bin 155'e ulaştı.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Antalya turizminde rekor ziyaretçi: On milyonlarca kişinin tercihi oldu
ABONE OL

2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle ulaşılan bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞ ZİYARETÇİ SAYISINDA YENİ REKOR

2025 yılı, yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da yeni bir rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2024 yılında ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen bu sayı, 2025 yılında yeniden artış gösterdi.

Buna göre, yurt dışından gelen toplam vatandaş ziyaretçi sayısı, 2024 yılına göre yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti.

ANA PAZARLARDA GÜÇLÜ PERFORMANS

2025 yılında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu tablo, Antalya'nın geleneksel ana pazarlarındaki güçlü konumunu korurken, farklı coğrafyalarda da talep görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

YIL GENELİNE YAYILAN TURİZM HAREKETLİLİĞİ

2025 yılında Antalya turizmi, yalnızca toplam ziyaretçi sayılarıyla değil, günlük giriş rekorlarıyla da öne çıktı. Mayıs'tan Kasım ayına kadar uzanan yedi aylık dönemde, tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kayda geçti.

Özellikle Ekim 2025, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlayarak Ekim ayları içinde tarihi bir zirveye ulaştı. Bu veriler, Antalya'da turizm sezonunun yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, yılın tamamına yayıldığını gösterdi.

TRANSFER YOLCU SAYISINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

2025 yılında ulaşılan bu veriler; toplam ziyaretçi sayısında yeni bir zirveye işaret ederken, transfer yolcu artışı ve yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısındaki güçlü yükselişle birlikte Antalya'nın uluslararası turizmdeki konumunu daha da pekiştirdi. Yılın tamamına yayılan turizm hareketliliği, kırılan rekorlar ve sürdürülen istikrarlı büyüme; Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz havzasının önde gelen turizm destinasyonlarından biri olma niteliğini bir kez daha ortaya koydu.

  • Antalya Turizm
  • 17 Milyon
  • Ziyaretçi Sayısı
  • Ulaşım Yolu

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.