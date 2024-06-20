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Turizm

Antalya'da sahiller doldu taştı

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk devam ediyor.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Antalya'da sahiller doldu taştı
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Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili için gelen yerli turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarını doldurdu.

Bazı tatilciler denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı, güneşlenip kitap okudu. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Park ve bahçelere masayla sandalyelerini kuran tatilciler eğlenceli zaman geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajları da Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Lara, Sarısu, Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanlarında yoğunluk devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren mesire yerlerine gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa olmanın keyfini çıkardı.

Aileler mangal ve semaver yakarak piknik yaptı, sıcaktan bunalanlar yakındaki plajlardan denize girerek serinledi.

Kentte nem oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Sabah saatlerinde yüksek kesimlerden bakıldığında nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

Kenti kuşbakışı gören Kepez Varyant bölgesinden, Antalya'yı izleyenler denizi ve kenti çevreleyen Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

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