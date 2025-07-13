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Turizm

Antalya'da son 5 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı! Bir günde 100 bin turist giriş yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 100 bin 646 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını belirterek, 'Bu veri, son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.' ifadesini kullandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Antalya'da son 5 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı! Bir günde 100 bin turist giriş yaptı
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya'mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Ersoy, başta sektör paydaşları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

5 YILIN EN YÜKSEK TEMMUZ VERİSİ

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünkü son verilerin, 2021-2025 yılları arasında temmuz aylarında ulaşılan en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısını yansıttığı belirtildi.

Bu ziyaretçi sayısı, geçen yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.

Antalya Havalimanı üzerinden dün 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise 1869 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi.

  • kültür turizm
  • antalya ziyaretçi
  • gazipaşa rekor

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