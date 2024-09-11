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Turizm

''Astoria Grande'' 1031 yolcuyla Amasra'da

'Astoria Grande' kruvaziyeri, Bartın'ın Amasra ilçesine eylül ayında ikinci seferini gerçekleştirdi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
''Astoria Grande'' 1031 yolcuyla Amasra'da
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Rusya'nın Soçi kentinden 1031 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na demirledi. Geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve liman görevlileri karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesine gitti.

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