'Astoria Grande'den Amasra'ya 2 yılda 55 sefer

Tabiatı, koyları, temiz kumu ve az dalgalı deniziyle bilinen turistik ilçeye, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla ilk kez 3 Ağustos 2022'de 327 yolcusuyla gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri, bugün 55'inci seferini gerçekleştirdi.

Gemi, 2022'de 9 seferiyle 5 bin 183 yolcu ve 3 bin 840 mürettebat, 2023'te 24 seferde 16 bin 974 yolcu ve 10 bin 274 mürettebat, yılın 10 ayında da 22 seferiyle 20 bin 973 yolcu ve 9 bin 641 personeli ilçeye getirdi.

Rusya'dan 1113 yolcu ve 443 mürettebatla yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen geminin 55'inci seferinin ise bugüne kadar en yüksek yolcu sayısıyla gerçekleştiği belirtildi.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililer tarafından karşılanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.