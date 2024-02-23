Baltık ülkelerinden gelen turizmciler Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini ülkelerinde tanıtacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle Letonya, Litvanya ve Estonya'dan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile Azerbaycan'dan sosyal medya fenomenlerinden oluşan 30 kişilik grup davet üzerine Diyarbakır'a geldi.

Eğil ilçesindeki baraj gölünde tekne turuna katılan turizmciler, daha sonra Eğil Kalesi'ni, merkez Sur ilçesindeki Ulucami, Yanık Çarşı, Dört Ayaklı Minare ve Hasanpaşa Hanı'nı gezdi, "Dengbej Evi"nde dinleti sunan dengbejleri dinledi.

Kentin gastronomisi hakkında da bilgi alan turizmciler, Diyarbakır'ı ülkelerinde tanıtacak.

"ÖNÜMÜZ AÇIK, BİR TURİZMCİ OLARAK YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, yurt dışından gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Kentin tarihi, kültürü ve gastronomisini tanıttıklarını aktaran Baturay, misafirlerinin geziden memnun kaldığını belirtti.

Baturay, tur organizasyonlarını artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

"Diyarbakır için önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon turist hedefimiz var. Bu hedefimizin en az yüzde 25'inin yabancı turist olması için çalışıyoruz ve bunu kesinlikle başaracağız." diyen Baturay, şunları kaydetti:

"Bunu başarmak için çalışmalarımıza başladık. Önümüz açık, bir turizmci olarak yüzümüz gülüyor. Hiçbir kaygımız yok. Misafir ettiğimiz seyahat acenteleri ve tur operatörleri ülkelerine gidince gördükleri yerleri, yemekleri, içecekleri, misafirperverliği birer kültür elçileri olarak anlatacaklar. Bizim birer potansiyel gönüllü elçimiz olacaklar. Biz bu tür programları artırırsak hedefimizi gerçekleştiririz."

Baturay, grubun Mardin ve Şanlıurfa'yı da gezeceğini sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç de Bakanlık olarak kentin turizmine katkı sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Genç, düzenlenen gezi ve tanıtım programıyla bu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

"BUGÜN BURADA OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"

Azerbaycan'dan gelen Irada Gadirova da tarihçi ve gezgin olduğunu söyledi.

Gezdiği ülkelerdeki tarihi yerlerin fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlatan Gadirova, "Diyarbakır, Türkiye'de uzun süreden beri görmek istediğim yerlerden biriydi. Bugün burada olmaktan çok memnunum. Tarihi yerlerde gezi yaparak bilgi topladık. Yemeklerini tattık, her şey çok güzeldi, çok şanslı ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da çektiği fotoğraf ve videoları paylaşacağını belirten Gadirova, tarihi kenti çok beğendiğini, Diyarbakır'a yeniden gelmek istediğini dile getirdi.

Litvanya'dan gelen Kristina Jasudaite ise yaklaşık 20 yıldır turizm seyahat sektöründe çalıştığını söyledi.

Diyarbakır'ı keşfedilmemiş ve çok otantik bir yer olarak gördüğünü ifade eden Jasudaite, Türkiye'de çok yer gördüğünü, ama içlerinden en otantik yerin Diyarbakır olduğunu anlattı.

İnsanların kente gelmesini tavsiye edeceğini bildiren Jasudaite, Diyarbakır'a küçük gruplar şeklinde tur düzenlemeyi düşündüğünü aktardı.