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Turizm

Bolu'daki turizm merkezleri bayramda 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı

Bolu'nun gözde turizm merkezleri Kurban Bayramı tatili boyunca 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı.

IHA21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
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Türkiye'nin en gözde doğa turizm merkezlerine sahip olan Bolu, Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce tatilciyi ağırladı. Tatillerini doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden tatilcilerin en fazla rağbet gösterdikleri yer Abant Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı oldu. Tatil boyunca Abant Milli Parkı'nı 27 bin 740, Gölcük Tabiat Parkı'nı 23 bin 164 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 9 bin 616 kişi ziyaret etti. Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Sünnet ve Sülüklü gölleri ile Aladağlar bölgesinde bulunan Göksu ile Kıbrıscık ilçesindeki Karagöl tabiat parkları da toplam 3 bin 325 kişiyi ağırladı.

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