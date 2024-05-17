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Turizm

Burdur Gölü manzaralı bahçeye 'Gül Yolu' projesi: Ekoturizme kazandırılacak

Burdur'da göl çevresindeki köylerin yol güzergahı, 'Gül Yolu' projesiyle ekoturizme kazandırılacak.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Burdur Gölü manzaralı bahçeye 'Gül Yolu' projesi: Ekoturizme kazandırılacak
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Burdur Gölü kenarındaki İlyas, Karakent ile Kavacık, Yaylabeli, Çimbilli, Ulupınar, Başmakçı, Çardak, Akçaköy, Orhaniye ve Dereköy köylerinden geçerek Yeşilova'daki Salda Gölü'ne ulaşan ve gül tarımı yapılan güzergah "Gül Yolu" ilan edilerek ekoturizm alanında tanıtımı yapılacak.

Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında, Karakent köyü Lisinia Doğa Alanı'nda projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Göl manzaralı bahçede gül toplayan Öksüz, projeyle Sagalassos ve Kibyra antik kentleri, Salda ve Burdur gölleri, yaylaları, doğal güzellikleriyle kültürel miras oluşturan kentin ekoturizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak istediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı ziyaretçileri eko turizmle bu bölgeye çekmek istediklerini ifade eden Öksüz, "Proje şehrimize katma değer sağlayacak, yerel halkın kalkınmasına hizmet edecek. Yurt içinden ve dışından turistleri bu yolu görmeye davet ediyoruz. Buradaki doğal güzelliği herkesin görmesini arzuluyoruz. Kokusuyla, görüntüsüyle muhteşem bir doğadan ve atmosferden kimse mahrum kalmasın." diye konuştu.

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