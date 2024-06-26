Çanakkale'de ulaşımının kolaylaşmasından dolayı turizmden 12 ay pay alması hedefleniyor

Kurban Bayramı tatilinde turizmde en büyük payı deniz, kum, güneş avantajından dolayı Assos, Gökçeada ve Bozcaada aldı.

Buradaki oteller, 9 günlük tatilde yüzde yüz doluluk oranına ulaşarak, bayramda turizmcinin yüzünü güldürdü.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, şehitlikler ve müzeler de bu dönemde ilgi gördü.



Çanakkaleli turizmciler, Çanakkale Boğazı'nda yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra kenti İzmir ve Balıkesir'e bağlayan Assos ve Troya tünelleri sayesinde yurt içinden ve yurt dışından daha çok turist çekmeyi hedefliyor.



Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, şehitlikler ve müzelerle tarihin, Assos, Gökçeada ve Bozcaada'yla doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu kentte, turizm hareketliliğinin yıl geneline yayılması için çalışmalar yürütülüyor.



- "SEZONU NASIL İLERLETEBİLİRİZ DİYE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"



Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Koray Özcan, AA muhabirine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çanakkale'ye gelen ziyaretçi sayısından memnun olduklarını ifade ederek, "Assos, Bozcaada ve Gökçeada deniz, kum, güneş tatilinden daha da fazla yararlandı." dedi.

Yaz tatili için rezervasyonların iyi gittiğini belirten Özcan, "Bu tabii ki ulaşımdan kaynaklı. Gerek köprü gerekse Assos ve Troya tünelleriyle ulaşımın kolay olmasından dolayı Çanakkale genel itibarıyla 1-2 gün arasında konaklama çeken bir ilimiz. Günübirlik turlarımız devam ediyor. Güzel rezervasyonlar almış durumdayız yaz için. Bir aksilik olmazsa güzel bir sezon geçireceğiz gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Özcan, Çanakkale'de gecelik konaklama sayısını arttırmayı planladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sezonu nasıl ilerletebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz tüm otelci arkadaşlarımızla ve sektör paydaşlarıyla. Kültür turları belirli dönemlerde oluyor. Kış döneminde maalesef bir yoğunluğumuz yok Çanakkale'de. Bahar ayları itibarıyla yoğunluğumuz başlayıp, yaz sonuna kadar gidiyor. Amacımız her zaman için 12 ay boyunca doluluğu sağlayabilmek. Ulaşım artık Çanakkale'ye çok kolay olduğu için civar illerden ve yurt dışından güzel rezervasyonlarımız var."

- "ÖĞRENCİ TURLARINI MART DIŞINDAKİ AYLARA YAYABİLİRİZ"



Çanakkale'nin her yıl 18 Mart itibarıyla turlarla gelen öğrencileri ağırladığını hatırlatan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenci turlarını mart dışındaki aylara yayabiliriz. 18 Mart itibarıyla hafta sonları aşırı yoğunluğumuz oluyor. Öğrenci turlarının yanı sıra bireysel turlar da var. Okul turlarını mart dışında diğer aylara da kaydırabilirsek ziyaretçiler açısından da sıkışıklık olmaz. Daha rahat oda bulabilirler. Çünkü herkes hafta sonuna yükleniyor, bölgede doluluk oluyor. Bu yoğunluktan dolayı belirli sezonlarda gelmeme durumu oluyor. Öğrenci turlarıyla ilgili projelerimizi faaliyete geçirirsek, doluluk oranları ve geceleme sayıları artacaktır."

Özcan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının destek verdiği su altı dalış turizminin de konaklama oranlarına katkı sağlayacağını belirterek, "Dalış turizmine ilgi her geçen gün artıyor ve bununla ilgili çalışmalar, tanıtımlar yürütülüyor. Dalış turizminde yaz veya kış mevsimi fark etmediği için her geçen gün Gelibolu Yarımadası'ndaki dalış turizmine olan ilgi artacak." dedi.