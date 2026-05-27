Çeşme'de bayram bereketi: Otellerde doluluk oranı yüzde 75'i aştı

Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomi destinasyonlarıyla öne çıkan Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen turistleri ağırlıyor.

Bayramın ilk gününde bazı tatilciler sıcak havada denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de ilçenin turistik yerlerini gezdi.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine tatil süresinin uzatılmasının turizm sektörü açısından olumlu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'yla birlikte sezona girdiklerini ifade eden Belge, "Doluluk oranı 9 günlük ortalamaya göre yüzde 75'i geçti. Bugün, yarın ve öbür gün özellikle dolu ama normal diğer günlerde de yüzde 70'in altına düşmüyoruz. Bu da iyi bir rakam." diye konuştu.

Belge, dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen turizmde geçen seneki rakamları geçeceklerine inandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda sezona tam hazırız. Güvenli, keselerine uygun ve mutlu olmak istiyorlarsa... Çünkü görecekleri sadece deniz, kum, güneş değil Çeşme'de her şey var, sörfünden gastronomiye. Mutlu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

Kurban Bayramı tatili için eşiyle Ordu'dan geldiklerini söyleyen Osman Mert Sezer ise "Hava güzel. Ordu'da Karadeniz havası olduğu için yağışlı ve kasvetli. Buraya geldik, biraz daha kendimizi iyi hissettik. Dün de Alaçatı'da vakit geçirdik, burada denize girdik." ifadelerini kullandı.

Eşi Buse Sezer de Çeşme'de güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'dan arkadaşlarıyla gelen Enes Öngün de Çeşme'de havanın çok güzel olduğunu, denize girdiklerini ve gezdiklerini anlattı. Öngün tatil sürecinde Çeşme'ye yakın turistik yerlere de gideceklerini kaydetti.