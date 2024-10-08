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Turizm

'Cloudbreak' Fethiye'de

'Cloudbreak' isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

AA8 Ekim 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
'Cloudbreak' Fethiye'de
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Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta helikopter pisti, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu ile bulunuyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 750 bin avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

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