İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,906
  • EURO
    53,4035
  • ALTIN
    6496.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Turizm
  • >
  • Ege ve Akdeniz'de turizm patlaması! Fethiye'den Bodrum'a sahiller doldu taştı
Turizm

Ege ve Akdeniz'de turizm patlaması! Fethiye'den Bodrum'a sahiller doldu taştı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler; Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ula gibi Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerine akın etti. Hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu kentte sahiller tıklım tıklım dolarken, tatilciler berrak suların tadını çıkarmanın yanı sıra yamaç paraşütü ve su sporlarıyla tatilin keyfini çıkardı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Ege ve Akdeniz'de turizm patlaması! Fethiye'den Bodrum'a sahiller doldu taştı
ABONE OL

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Datça'da tatilciler, halk plajının yanı sıra Karaincir ve Perili Köşk plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Bodrum'da da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

SAHİLLERDE TATİLCİLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Marmaris'te de sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarında da jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarıyla Yarımada'daki sahillerde tatilciler, yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Macera tutkunu tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buldu.

Kentte teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı, bazı turistler de su sporları yaptı.

PAMUKKALE'DE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi, beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi görüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.