Ege ve Akdeniz'de turizm patlaması! Fethiye'den Bodrum'a sahiller doldu taştı

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Datça'da tatilciler, halk plajının yanı sıra Karaincir ve Perili Köşk plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Bodrum'da da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

Marmaris'te de sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarında da jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarıyla Yarımada'daki sahillerde tatilciler, yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Macera tutkunu tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buldu.

Kentte teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı, bazı turistler de su sporları yaptı.

PAMUKKALE'DE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi, beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi görüyor.