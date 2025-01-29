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Turizm

Halk plajlarına yatırım! Turizm bölgeleri 2025'te yeni yol projeleriyle kalkınacak

Türkiye'de kamu tarafından bu yıl turizm alanında yapılacak yatırımlara, bu bölgelere ulaşımı kolaylaştıracak yol projeleri damga vuracak.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Halk plajlarına yatırım! Turizm bölgeleri 2025'te yeni yol projeleriyle kalkınacak
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AA muhabirinin 2025 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl turizm sektörü için 55 projeye 2 milyar 533 milyon lira harcama yapılması öngörülüyor.

Geçen yıl programdan turizm için ayrılan tutar 2 milyar 53 milyon 168 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece 2025'te bu sektöre ayrılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

Turizm sektörü yatırımlarında 840 milyon lirayla başı Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ayrılan ödenek çekti. KGM'ye geçen yıl turizm sektörü yatırımları için 670 milyon lira ayrılmıştı.

KGM, bu yıl 14 projeyle söz konusu kategoride en fazla proje sayısına sahip kuruluş olarak da öne çıktı.

Programa göre KGM, Kayseri ve Konya'da turizm alanı ve merkezi yolları, Bodrum'da turistik yol, İzmir, Aydın, Muğla ve Şanlıurfa gibi turizm merkezlerinde kara yolu projeleri yürütecek.

Turizm yatırımlarında KGM'yi 3 proje ve 450 milyon lira yatırımla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) takip etti.

DOKAP'ın yıl boyunca 11 ilde turizm amaçlı yol çalışmaları, eko turizm köy uygulamaları ve çevre düzenlemeleriyle turizm yatırımlarını artırması amaçlanıyor.

- HALK PLAJLARINA YATIRIM

Turizm sektörüne yapılacak yatırımlarda KGM ve DOKAP'ın ardından bakanlık projeleri geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu sektöre, Efes Antik Kenti kanalının denize çıkış yapıları, yat limanları ve tekne barınma yerleri gibi 9 proje için 388 milyon lira yatırım yapması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının, tabiat parkları yatırımlarını da içeren 6 proje için 365 milyon liralık ödenek kullanması, Kültür ve Turizm Bakanlığının da halk plajları gibi 7 proje için 332 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor.

2025 yılı turizm sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımı şöyle:

SEKTÖRLERPROJE SAYISI2025 YATIRIMI(TL)
KGM14840.000.000
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı3450.000.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı9388.000.000
Tarım ve Orman Bakanlığı6365.000.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı7332.000.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı580.000.000
Uludağ Alan Başkanlığı632.000.000
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı130.000.000
Kapadokya Alan Başkanlığı213.000.000
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı23.000.000
TOPLAM552.533.000.000

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