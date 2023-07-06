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Turizm

Hazar Gölü tatil sezonunu açtı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü, tatil yapacak vatandaşları bekliyor.

IHA6 Temmuz 2023 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Hazar Gölü tatil sezonunu açtı
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Yaklaşık 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyısında bulunan plajlar yeni sezonu açtı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü'nü tercih ediyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile geçmiş yıllarda tatilcilerin gözde mekanı olan Hazar Gölü'nde yaz sezonu havaların ısınmasıyla açıldı. Tatil yapmak isteyen vatandaşları Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'ne beklediklerini belirten işletme sahibi Fırat Bahçeci, "Bölgedeki vatandaşlarımızın çok uzaklara gitmelerine gerek yok. Burada bütün imkanlarımızla gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak kapasiteye sahibi" dedi.

2023 tatil sezonuna başladıklarını belirten Fırat Bahçeci, "Vatanımıza, ülkemize ve Elazığ'a hayırlı olsun. Sezon biraz geç açıldı ama yavaş yavaş düzeliyor. Burada doğayla iç içeyiz. Apart evlerimiz, çay bahçemiz, çadırlarımız ve su üstü aktivitelerimiz var. Misafirlerimize burada doğayla iç içe güzel vakit geçirtmeyi hedefliyoruz. İlk senelerde kimse burayı çok bilmiyordu ama şu anda Mardin, Batman, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Tunceli bölgesi başta olmak üzere yurt dışından da karavanla gelen vatandaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Burası Akdeniz ve Ege bölgelerini aratmıyor. Hazar Gölü'nün en güzel yanı sıfır nem olması ve oksijenin bol olmasıdır. Vatandaşlarımızın çok uzağa gitmesine gerek yok biz buradayız' diye konuştu.

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