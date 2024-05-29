''Helal belgelendirme'' ile Türkiye'nin turizmindeki potansiyeli artacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TSE, 2013'ten bu yana "helal belgelendirme" faaliyeti yürütüyor.

Yakın döneme kadar helal gıda, kozmetik, temizlik ürünleri ve dezenfektanlar alanında belgelendirme yapan Enstitü, helal turizm alanında da Ocak 2023'ten bu yana görev üstlendi.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilen Enstitü, turizm alanında belirlenen standartlar kapsamında helal belgesi veriyor. Söz konusu belgeyi bugüne kadar turizm alanındaki kriterleri karşılayan 4 işletme almaya hak kazandı.

TSE, helal belgelendirme faaliyetlerini, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartları doğrultusunda yürütüyor.

SMIIC tarafından yayınlanan standartlar, Kurum tarafından milli standart olarak adapte edilip yayınlanıyor.

TSE, helal gıda ve kozmetik alanında olduğu gibi helal turizm alanında da SMIIC standartlarına göre HAK tarafından dünyada ilk kez akredite edilen belgelendirme kuruluşu oldu.

- SECCADEDEN MESCİDE KADAR KRİTERLER VAR

İşletmelerin TSE'nin helal turizm belgesini alabilmesi için konaklama konusunda 3 kategorideki standartları karşılaması gerekiyor.

Mutfak, restoran, gıda ve yiyeceklerin "helal" kriterlerine uygunluğu aranıyor. Buna ilave olarak ibadethane ve mescit bulunması, ramazanda iftar ve sahura uygun yemek saatlerinin programlanması, havuz, SPA ve hamam hizmetleri için kadın ve erkeklere yönelik ayrı alanlar olması talep ediliyor.

Odalarda kıble yönlendirmesinin bulunması, tuvaletlerde taharet tesisatının olması, odalarda seccade bulunması, istenildiğinde talebi karşılayacak şekilde Kur'an-ı Kerim sağlanması, temizlik malzemelerinin gereklilikleri karşılaması önem taşıyor.

Mini dolapta alkollü içecek olmaması, odalarda insan ve hayvan figürlü resim bulunmaması, gece kulübü gibi mekanların yer almaması da kriterler arasında yer alıyor.

- REHBERLİKTEN KONAKLAMAYA KADAR STANDART VAR

TSE'nin turizmde belirlediği helal standartlarla, bir kuruluşun veya kişinin helal üretme ve yönetme yeteneğini geliştirmek, İslami kurallara uygun turizm ürün ve hizmetlerine kolay erişimi sağlamak hedefleniyor. Müşteri gereksinimlerini karşılayarak memnuniyeti artırmak da amaçlar arasında bulunuyor.

Söz konusu standartlar, konaklama tesislerinden seyahat tur paketlerine, turist rehberlerinden diğer turistik hizmetlere kadar ürün ve hizmetleri kapsıyor.

Helal turizm belgesini daha çok sahil kesiminde faaliyet gösteren oteller talep ediyor ancak kış turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin taleplerinin de artmaya başladığı belirtiliyor.

- POTANSİYEL ARTIYOR

"İslami kural ve inanışa uygun şekilde gerçekleştirilmek istenilen turizm faaliyeti" olarak nitelendirilen "helal turizm", özellikle son dönemde pazar payını artırmaya başladı. Hemen her ülkede yaşayan Müslüman nüfusun hedeflendiği bu pazara yönelik geliştirilecek uygulamalar, turizmdeki rekabette avantaj sağlıyor.

Helal turizm sadece Müslümanları değil, sağlık ve hijyen kurallarını ön planda tuttuğu için bu hususlarda hassasiyet taşıyan herkesi hedefliyor.

Türkiye, jeolojik konumu ve tarihsel niteliği sebebiyle her yıl farklı konseptlerde (inanç turizmi, deniz-kum-güneş turizmi, yayla turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi, termal turizm, spor turizmi ve gastronomi turizmi) turist ağırlıyor. Diğer İslam ülkelerinde büyük bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti olduğu göz önüne alındığında, helal turizm alanındaki gelişmelerin potansiyeli artırması bekleniyor.

Helal turizm pazarında lider ülkeler olarak Malezya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor. Son dönemde Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Ürdün ve Fas da attıkları adımlarla dikkati çekiyor.