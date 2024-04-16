İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4977
  • EURO
    34,5806
  • ALTIN
    2479.11
  • BIST100
    9552.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Turizm
  • >
  • Iğdır'daki tuz mağaraları turist akınına uğradu
Turizm

Iğdır'daki tuz mağaraları turist akınına uğradu

Iğdır'daki tuz mağaralarını, Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

AA16 Nisan 2024 Salı 11:48 - Güncelleme:
Iğdır'daki tuz mağaraları turist akınına uğradu
ABONE OL

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezinde, 2022'de valilik ve kaymakamlıkça çevre düzenlemesi ile ışıklandırma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralar, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.

AA muhabirinin, Tuzluca Kaymakamlığından edindiği bilgiye göre, bayram tatili boyunca tuz mağaralarını, çevre iller başta olmak üzere Nahçıvan, Gürcistan ve İran'dan 10 bin ziyaretçi gezdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.