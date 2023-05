Kardeş ülke Türk turistlerin gözdesi oldu! Vize ve pasaport şartı yok

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkisi, her geçen yıl daha da güçleniyor. Her yıl Azerbaycan'ı ziyaret eden binlerce Türk vatandaşı bu ülkenin tarihi ve kültürel mirasını keşfederken, kardeş ülkenin de bu konuda attığı adımlar seyahatleri daha cazip kılıyor. Türkiye'ye de oldukça yakın bir konumda bulunan Azerbaycan, son yıllarda turizm sektöründe attığı adımlar ile her mevsim Türk turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Zengin kültürel mirası ve doğal yapısıyla her mevsim bir başka güzel olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü, yaz tatilinde de eşsiz plajları, keyifli ve modern şehir hayatının yanı sıra tarihi ve kültürel noktaları ile mükemmel bir tatil seçeneği sunuyor. Bakü'de öncelikle Kafkasların en büyük şehri denilince akıllara ilk olarak İçerişehir, surları ile birlikte Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kulesi geliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olan birçok yapının yer aldığı bölgede ziyaretçiler, adeta tarihe yolculuk yapıyor.

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI



Bakü'nün kalbinde bulunan Eski Şehir tarihi mekanlarına yürüyüş mesafesindedir. Bu bölgede ilk olarak 15. yüzyılda inşa edilmiş Şirvanşahlar Sarayı'nı gezerek başlayabilirsiniz. Şirvanşahlar Sarayı, Orta Çağ'da hüküm süren Şirvanşah hanedanının eski konutudur. Sarayın yanı sıra bir cami, türbe, hamam, Divankhana olarak adlandırılan köşk, kapılar ve rezervuar içeren çarpıcı bir mimari kompleksten oluşmaktadır. UNESCO aracılığıyla 2000 yılında kültür mirası sayılarak dünyanın tanınmış sarayları arasında yer alan Şirvanşahlar Sarayı, Bakü ziyaretinizde görülmesi gereken yapıların başında geliyor.

UNESCO KÜLTÜREL MİRASI OLAN AZERBAYCAN'IN KIZ KULESİ



Sarayı ziyaret ettikten sonra Eski Şehir'in Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında ilerlediğinizde Kız Kulesi tüm heybetiyle misafirlerini karşılıyor. Kulenin tasarım amacı hakkında çeşitli efsaneler söylense de 8 kattan oluşan bu tarihi mimari yapı, 1000 yıllık geçmişinin tüm ihtişamıyla gezilmesi gereken yerler listesinde olmayı kesinlikle hak ediyor.

TARİHE YOLCULUK: GOBUSTAN KAYALIKLARI



Öte yandan Azerbaycan'ın antik dönemlerinden günümüze kadar tarihini yansıtan mimari örnekleriyle tarihin geçmişine de yakın bir tanıklık yapabilirsiniz. Gobustan Kayalıkları, Çukur Gebele'deki kalıntılar ile eşsiz bir gezi deneyimi yaşayabilirsiniz.

7 binden fazla antik petrogliften oluşan şaşırtıcı bir koleksiyonun tarihi yaşam biçimlerini gösterdiği Gobustan Kayalıkları, Bakü'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor. Aynı zamanda Yukarı Paleolitik'ten Orta Çağ'a kadar yaşam belirtilerini yansıtan mağara ve diğer yerleşim yerlerinin yanı sıra mezarlıkların kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor.

GEBELE



Yaklaşık 14 asır boyunca Büyük İpek Yolu üzerinde ticaret merkezi rolünü oynamış şehirlerden biri ve aynı zamanda kadim Kafkas Albanyası (MÖ. IV - MS. VIII) devletinin başkenti olmuş Gebele şehri de tarihi kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Modern Gebele bölgesinin 15 kilometre güneybatısında yer alan Çukur Gebele'de eski su temin sistemi, madeni paralar ve seramikler, mezar alanları ve çeşitli tarihi dönemlere dayanan bina kalıntılarını bulabilirsiniz.

Kafkas Dağları'nın büyüleyici manzarası ile çevrelenmiş bir diğer meşhur dağ tatil merkezi ise Gebele şehrinde yer alan Tufandağ. Aynı anda 3 bin kişiyi ağırlayabilen komplekste kayak sporunu öğrenmek isteyenler için profesyonel eğitmenler bulunuyor. Merkezde sadece kayak severler değil, doğa tutkunları da dağların güzelliğini keşfetme imkânı bulabiliyor. Karla kaplı restoranlarda yerel lezzetleri tatma imkânı olabiliyor.

Bakü ile Gebele arasında hızlı trenle yolculukta yapabilirsiniz. Yolculuk 3 saat 20 dakika sürüyor. Cumartesi günü Bakü'den ayrılan hızlı tren, pazar günü Gebele'den dönüyor. Biletler web sitesinden veya gişe istasyonundan satın alınabiliyor.

ŞEKİ



İpek Yolu'nun enfes kültürel deneyimlerini keşfetmek için Azerbaycan'da bir yolculuğa çıkın. Bu tarihi ticaret yolunun zenginliğini miras alan Azerbaycan, dünyanın en büyüleyici kültürel deneyimlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu deneyimlerden biri, cömertçe dekore edilmiş Şeki Hanları Sarayı'na sahip olan UNESCO Dünya Mirası Alanı ve ulusal mimari koruma alanı olan Şeki'nin tarihi merkezinde bulunabilir. Şehrin kuzey kesiminde, Kafkas Dağları'nın eteğinde yer alan bu harika bölge, Arnavut kaldırımlı sokakları, kendine özgü evleri, kervansarayları ve otantik yerel el sanatları yapan birçok zanaatkârıyla sizi İpek Yolu'na geri götürecek.

Kafkas Albanyası devrinin izlerini görebileceğiniz diğer bir yer Şeki şehrine 5 kilometre uzakta yer alan Kiş köyünde. Burada bulunan ve zarif bir tarzda inşa edilmiş Alban kilisesi bölgedeki en eski kiliselerden biri. Şu anda Kafkas Albanyası'nın tarihini yansıtan müze olarak işlev görüyor.

TÜRK DÜNYASI 2023 TURİZM BAŞKENTİ: ŞAMAHI ŞEHRİ



Öte yandan Azerbaycan'ın Şamahı şehri Türk Devletleri Teşkilatı'nca "Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti" seçilirken, Azerbaycanlı turizm yetkilileri bu yıla özel Şamahı'da çok özel etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, Türk turistleri buraya da davet ediyor. Şamahı'da Azerbaycan'ın en eski vamisi Cuma Camii de yer alıyor. Cuma Camii, 743 yılında inşa edildi. Mevcut yapı 2013'te yeniden inşa edilirken, en eski versiyonu MS 743'te inşa edildi. Bu da burayı Kafkasya'daki en eski ikinci ve Azerbaycan'daki en eski cami yapıyor. Tarihi ve dini önemini keşfetmenin yanı sıra, sitenin keyfini çıkarabilirsiniz. Cami Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel mirası içerisinde önemli yere sahip.

Bir sonraki durağınızda tüm çevresine pozitiflik yayan Şamahı Alpaka Çiftliği'ne dönün. Hayvanlarla sadece birkaç saat geçirmek, kendinizi sevgi ve enerji dolu bir tedavi seansı geçirmiş gibi hissetmenizi sağlayacaktır. Şamahı'yı Azerbaycan'daki seyahat programınıza eklemenizin ailenizin tüm üyeleri için mutluluk ve huzur kaynağı olacağına eminiz.

Şamahı yolu üzerinde Diri Baba Masouleum'a uğranabilir. Diri Baba Türbesi'nin çok ilginç bir tarihi var. Gezginlere göre Orta Çağ'da bu türbede saygın bir şeyh yaşamış. 14. yüzyılın sonunda türbe olarak kabul edilen yeri her yıl binlerce kişi ziyarete geliyor.

VİZE, PASAPORT YOK, ULAŞIMI KOLAY



Sadece geçen yıl Türkiye'den 311 bin gezgin Azerbaycan'a seyahat ederken, çipli yeni kimlik kartı ile 30 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan'a vizesi seyahat edilebiliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Dalaman ve Alanya'dan Bakü'ye direkt uçuş yapılabiliyor.