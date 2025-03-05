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Turizm

KKTC bu yıl turizmde sağlık, kültür ve gastronomi alanlarını öne çıkarıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yılki Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda ülkenin sağlık, kültür ve gastronomi alanındaki yönlerini öne çıkarttıklarını söyledi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
KKTC bu yıl turizmde sağlık, kültür ve gastronomi alanlarını öne çıkarıyor
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Bakan Ataoğlu, 186 ülkenin katıldığı ITB Fuarı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın önemine dikkati çekerek "KKTC olarak biz de bu fuarda her yıl yerimizi alıyoruz. Bu yıl biraz daha farklı bir konseptle katılım sağlıyoruz. Gastronomi, kültür ve sağlık turizmi başta olmak üzere bütün sektörlerimizle buradayız." dedi.

Turizme önem verdiklerini vurgulayan Ataoğlu, "KKTC tabii ki ada ülkesi olmasından dolayı turizm adası. Ülkemiz yılın 12 ayının değerlendirilebileceği eşsiz güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Deniz, kum ve güneş onlar zaten var. Onun dışındaki bütün var olan etkenlerimiz nelerse onlarla biz bu yolculuğu yapıyoruz." diye konuştu.

Fikri Ataoğlu, KKTC'nin anlatılmayacak kadar güzelliklerle dolu olduğunu belirterek "KKTC anlatılmaz yaşanır. Herkesin ülkemize gelerek tatlarından tatmasını ülkemize bir dokunuş yapmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile turizm işbirliği konusunda sürekli irtibat ve istişare içinde olduklarını kaydeden Ataoğlu, bu işbirliği sonucunda KKTC'nin Avrupa'da ekranlarda yerini aldığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen KKTC'nin tanıtımına yeniden başlandığını söyledi.

- ALMANYA'DAN CHARTER SEFERLER

KKTC'ye farklı ülkelerden gelen turist sayısına bakıldığında en fazla Almanya'dan geldiğini dile getiren Ataoğlu, "Almanya'dan charter seferler düzenliyoruz. Uçaklara teşvik uygulamamız devam ediyor. Bu teşvik sisteminden sonra turist sayımızın daha da artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fikri Ataoğlu, Almanya'daki televizyon kanallarında KKTC reklamlarının sıklıkla görülebildiğine dikkati çekerek Alman turist sayısının daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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