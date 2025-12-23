İSTANBUL 13°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
  • Kruvaziyerle turist akını: 1748 yolcu limana indi
Turizm

Kruvaziyerle turist akını: 1748 yolcu limana indi

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, iki kruvaziyerle 1748 turisti ağırladı.

23 Aralık 2025 Salı 10:53
Kruvaziyerle turist akını: 1748 yolcu limana indi
Ege Port Limanı'na Norveç bayraklı "Viking Vela" ve "Viking Star" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olan 1748 turist gemilerden indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, kruvaziyer turizminin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ege Port Limanı'nda 2025 yılında gemi ve yolcu sayısında rekor seviyeye ulaşıldığını belirten Güngör, "Bakanlığımızın da açıkladığı üzere, 11 ayda 611 gemiyle Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanı olduk. 910 bin transit ve 78 bin indi-bindi yolcuyla toplam yolcu sayısı yaklaşık 990 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar kruvaziyer seferleri devam edecek." dedi.

