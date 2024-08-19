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Turizm

''Marella Discovery'' ana limanı Marmaris'te

Malta bayraklı 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında 'ana liman' olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
''Marella Discovery'' ana limanı Marmaris'te
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Mikanos Adası'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1943 yolcu ve 748 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan yolculardan 1600'ü ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten de 1921 yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

Limandan gece saatlerinde demir alması beklenen "Marella Discovery", İstanbu'a hareket edecek.

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