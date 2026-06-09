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Turizm

Marmaris'e kruvaziyerle turist akını!

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı 'MSC Divina' adlı kruvaziyerle 3 bin 899 turist geldi.

AA9 Haziran 2026 Salı 13:00 - Güncelleme:
Marmaris'e kruvaziyerle turist akını!
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 899 yolcu ve 1276 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

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