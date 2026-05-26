26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
  Marmaris'e turist akını! Binlerce turist limana ayak bastı
Marmaris'e turist akını! Binlerce turist limana ayak bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı 'MSC Divina' adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 786 turist ziyaret etti.

AA26 Mayıs 2026 Salı 10:43 - Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 786 yolcu ve 1345 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

MSC Divina'nın bir sonraki durağının, İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

