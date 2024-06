Mençuna Şelalesi turistlerin uğrak noktası haline geldi

İlçede bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi'ndeki Mençuna Şelalesi, ilkbaharla birlikte en coşkun dönemini yaşıyor. Yaklaşık 90 metre yüksekliğe sahip olan Mençuna Şelalesi, yemyeşil doğası ve serin sularıyla ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunuyor. Özellikle yaz aylarında sıcak havadan bunalanlar, serinlemek ve doğayla iç içe bir gün geçirmek için buraya akın ediyor. Şelaleye ulaşmak için yapılan doğa yürüyüşü, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunarken, yol boyunca karşılaşılan bitki örtüsü ve kuş sesleri, doğaseverler için unutulmaz anlar yaşatıyor.

Mençuna Şelalesi'nin popülerliğinin artmasıyla birlikte, hafta sonları ve tatil günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sosyal medyada da sıkça paylaşılan Mençuna Şelalesi, fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Şelalenin büyüleyici güzellikleri, birçok fotoğraf karesinde ölümsüzleştiriliyor ve bu paylaşımlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Bölgede işletmeci olan Nejla Can, şelalenin her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını belirtti. Can, "Kamilet Vadisi'nde bulunan çifte köprülerle bölge, eşi benzeri olmayan bir vadi. Herkesi Kamilet Vadisi'ne bekliyoruz" dedi.

Ordu'dan Mençuna Şelalesi'ne gelen İsa Uza ise "Daha önce de gelmiştim. Şimdi ailecek geldik. Çok güzel, doğal bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" derken, Didem Taşbaşı ise "Hafta sonu için Mençuna Şelalesi'ne geldik. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Yolu biraz meşakkatli olsa da çıktığınıza değecek bir manzarası var. Biz çok keyif aldık. Böyle bir güzellikle karşılaştığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.