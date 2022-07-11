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Turizm

Mersin plajlarında bayram tatili dolayısıyla hareketlilik

Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırlıyor.

Arkum, Yeşilovacık ve Tisan plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, serinlemek için sık sık denize giriyor.

Bazı tatilciler tekne turlarıyla Doğu Akdeniz'in koylarını gezerken bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ediyor.

Taşucu sahilindeki vatandaşlar da limandaki Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın manzarası eşliğinde suyun tadını çıkarıyor.

Sahilde ailesiyle mangal yapan Mustafa Eker, gazetecilere, kurbanı kestikten sonra denize geldiklerini belirterek, "Serinlemek için kendimizi denize attık. Herkese tavsiye ederim." dedi.

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