4 milyona yakın kişi ziyaret etti! Yılın ilk 6 ayının rakamları geldi

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı tarihi yapılar ve müzeler, 2024 yılında da tüm turist ve vatandaşların yılın ilk yarısında uğrak yeri oldu.Milli Sarayları gezen turist sayısı yüzde 19 artışla 3 milyon 945 bin 741'e yükseldi. 2023 yılında aynı dönemdeki ziyaretçi sayısı ise 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışması sonrası yeniden ve ilk kez ziyarete açılan bölümler ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu. Topkapı Sarayı'nı 560 bin 520 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti.
YABANCI ZİYARETÇİ, GEÇEN YILIN İLK 6 AYINA ORANLA YÜZDE 49 ARTIŞLA 1 MİLYON 998 BİN 794'E ULAŞTI
Anadolu yakasında bulunan tek saray olan Beylerbeyi Sarayı'nın ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Milli Saraylardan biri oldu ve 280 bin 752 ziyaretçi ağırladı. Milli Sarayları ziyaret eden yabancı turist sayısında da önemli oranda artış oldu. Yabancı ziyaretçiler, geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 49 artışla 1 milyon 998 bin 794'e ulaştı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 341 bin 344 olarak kayıtlara geçmişti.ANADOLU YAKASINDA TURİSTLERİN BİR DİĞER UĞRAK NOKTASI KÜÇÜK KASRI DA 83 BİN 956 KİŞİYİ AĞIRLADI.
MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ'Nİ GEZENLERİN SAYISI 228 BİN 232 KİŞİYE ÇIKTI
Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi de ziyaretçi yoğunluğundan etkilendi. Şehrin seçkin kültür - sanat durakları arasında yer alan Resim Müzesi'ni gezen ziyaretçi sayısı 228 bin 232 kişiye çıktı. Resim Müzesi, sergilediği sayısız nadide eserin yanı sıra barındırdığı eserleri aratmayacak güzellikteki bahçesi, kafesi ve çay salonuyla şehrin huzur mekanlarından biri oldu. Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı da 116 bin 328 kişiyle hatırı sayılır bir rakama ulaştı.İSLAM MEDENİYET MÜZESİ'NE BÜYÜK İLGİ
Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaretçilerin gözde mekanları arasında
Camın tarihsel gelişimini 12 bölümde sergilenen bin 500 birbirinden değerli eserle sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçilerin favori mekanları arasına girdi. Müze'yi ziyaret edenlerin sayısı 87 bin 838 kişiye ulaştı. Müze, botanik parkları andıran bahçesi, çocuklar için tasarlanan oyun alanı ve kafesiyle şehrin huzur duraklarından oldu. Özgün yapısı bozulmadan müzeye dönüştürülen Ankara Palas Müzesi de diğer Milli Saraylar gibi ziyaretçi sayısını artırdı. 21 Şubat 2024'te ziyaretçilere kapıları açılan Ankara Palas'ı, 110 bin 808 kişi gezdi.