4 milyona yakın kişi ziyaret etti! Yılın ilk 6 ayının rakamları geldi

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı tarihi yapılar ve müzeler, 2024 yılında da tüm turist ve vatandaşların yılın ilk yarısında uğrak yeri oldu.

Milli Sarayları gezen turist sayısı2023 yılında aynı dönemdekiziyaretçi sayısıTopkapı Sarayı, ziyaretçi artışında

Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışması sonrası yeniden ve ilk kez ziyarete açılan bölümler ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu. Topkapı Sarayı'nıDolmabahçe Sarayı takip etti.

YABANCI ZİYARETÇİ, GEÇEN YILIN İLK 6 AYINA ORANLA YÜZDE 49 ARTIŞLA 1 MİLYON 998 BİN 794'E ULAŞTI



Anadolu yakasında bulunan tek saray olan Beylerbeyi Sarayı'nın ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Milli Saraylardan biri oldu ve 280 bin 752 ziyaretçi ağırladı. Milli Sarayları ziyaret eden yabancı turist sayısında da önemli oranda artış oldu. Yabancı ziyaretçiler, geçen yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 49 artışla 1 milyon 998 bin 794'e ulaştı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 341 bin 344 olarak kayıtlara geçmişti.

ANADOLU YAKASINDA TURİSTLERİN BİR DİĞER UĞRAK NOKTASI KÜÇÜK KASRI DA 83 BİN 956 KİŞİYİ AĞIRLADI.

MİLLİ SARAYLAR RESİM MÜZESİ'Nİ GEZENLERİN SAYISI 228 BİN 232 KİŞİYE ÇIKTI



Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi de ziyaretçi yoğunluğundan etkilendi. Şehrin seçkin kültür - sanat durakları arasında yer alan Resim Müzesi'ni gezen ziyaretçi sayısı 228 bin 232 kişiye çıktı. Resim Müzesi, sergilediği sayısız nadide eserin yanı sıra barındırdığı eserleri aratmayacak güzellikteki bahçesi, kafesi ve çay salonuyla şehrin huzur mekanlarından biri oldu. Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı da 116 bin 328 kişiyle hatırı sayılır bir rakama ulaştı.

İSLAM MEDENİYET MÜZESİ'NE BÜYÜK İLGİ

Teknoloji ile tarihimizin kültürel ve manevi mirasını bir araya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de bu yıl adeta yerli yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi'ni (İMM) bu yılın ilk yarısında

Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaretçilerin gözde mekanları arasında

Camın tarihsel gelişimini 12 bölümde sergilenen bin 500 birbirinden değerli eserle sanatseverlerin beğenisine sunan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçilerin favori mekanları arasına girdi. Müze'yi ziyaret edenlerin sayısı 87 bin 838 kişiye ulaştı. Müze, botanik parkları andıran bahçesi, çocuklar için tasarlanan oyun alanı ve kafesiyle şehrin huzur duraklarından oldu. Özgün yapısı bozulmadan müzeye dönüştürülen Ankara Palas Müzesi de diğer Milli Saraylar gibi ziyaretçi sayısını artırdı. 21 Şubat 2024'te ziyaretçilere kapıları açılan Ankara Palas'ı, 110 bin 808 kişi gezdi.