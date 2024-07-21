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Turizm

'Mükemmeliyet Ödüllü' Nemrut Kalderası'nda ATV turları düzenleniyor

Nemrut Kalderası'nda ATV turlarına katılanlar doğayla iç içe vakit geçiriyor.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 13:35 - Güncelleme:
'Mükemmeliyet Ödüllü' Nemrut Kalderası'nda ATV turları düzenleniyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü mevkisinde düzenlenen ATV turları, bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere aktivite imkanı sunuyor.

Kente gelen misafirler, Van Gölü'nün mavisi ve Nemrut Kalderası'ndaki eşsiz güzellikleri, 2 saatlik ATV turlarıyla yakından görme imkanı buluyor.

Fransa'da yaşayan Safter Karaman, gazetecilere, doğanın eşsiz güzelliklerinde vakit geçirerek hem eğlendiğini hem de stres attığını dile getirdi.

Karaman, "Nemrut Kalderası'nı gezdik. Güzel vakit geçirdik. Burası harika bir yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

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