Ocak ayının en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında Bakü, Semerkant ve Taşkent bulunuyor

Bilet Dükkanı'nın hazırladığı Ocak 2024 Seyahat Trendleri Raporu'na göre, kentsel destinasyonlar ve vize kolaylığı sunan ülkeler, seyahat tutkunları arasında önemli bir popülerlik kazandı.

Kent seyahatlerinde, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 52'lik bir büyüme elde edilerek turizm tercihlerinde çarpıcı bir değişim oldu. Şirket, en çok popüler olan ve arama yapılan destinasyonları araştırarak, seyahat etmek isteyenlere rota önerileri sunmaya devam etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, geçen ay en çok tercih edilen destinasyonlardan oldu. Kentin merkezinde yer alan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesinde bulunan İçəri Şəhər (Eski Şehir), kale duvarı kemerinin içinde yer alıyor. Hazar Denizi kenarındaki Bakü'ye gitmek için nisan ve ekim arası öneriliyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Orta Asya'nın büyük ve önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özbekistan'ın idari, endüstriyel, ekonomik ve kültürel merkezlerinden olan Taşkent, Amir Timur Meydanı ve Bağımsızlık Meydanı gibi önemli noktalar, şehrin tarihi ve politik izlerini taşıyor. Bölgede daha önce barınan Türk, İslam ve Rus etkileri şehrin mimarisine yansıyor. Hem tarih hem de moderniteye açık bir pencere arayanlar için Taşkent, keşfedilmeyi bekleyen çeşitli olanaklar sunan bir tatil destinasyonu.

Semerkant, tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve doğasıyla dikkat çeken bir tatil destinasyonu olarak seyahatseverleri bekliyor. Semerkand'a seyahat edenler, ünlü Registan Meydanı'nda yer alan medreseleri ve tarihi yapıları keşfetme fırsatına sahip oluyor. Şehrin sokaklarında dolaşırken Osmanlı ve İslam mimarisinin örnekleriyle karşılaşabiliyor. Semerkant aynı zamanda tarihi camileri, minareleri ve müzeleriyle biliniyor. Ayrıca, şehrin çevresindeki dağlar, göletler ve yeşil vadiler, doğa severler için alternatif sunuyor.