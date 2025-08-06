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Turizm

Rusya'dan 975 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
Rusya'dan 975 kruvaziyer yolcusu Amasra'ya geldi
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Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 975 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, 78'inci seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler; Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

  • Astoria Grande
  • Amasra Limanı
  • Rusya Soçi

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