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Turizm

Sinop plajlarında yoğunluk

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, güney yönünde bulunan güvenli plajlarıyla yaz sezonunda çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Sinop plajlarında yoğunluk
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Tarihi ve doğasıyla adından söz ettiren kent, konaklayan turistlerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de uğrak noktası.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop'un temiz ve uzun sahilleri, tarihi mekanları ve tabiat parklarıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini söyledi.

Kentin yaz aylarında önemli sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten Süren, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turist geldiğini, bu yıl da 2 milyon turist beklediklerini vurguladı.

Süren, "Karadeniz'de denize girilecek yer olarak, sahili, güneşi, kumu ve doğal güzelliğiyle Sinop olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bizim artık küresel ısınmayla birlikte güney sahilleri ile ısı noktasında çok farkımız kalmadı." dedi.

Sinop'un denizle özdeşleşmiş bir kent olduğunu ifade eden Süren, şunları kaydetti:

"Antik dönemden bu yana hem ticari, hem de denizcilik boyutuyla anılmış Sinop'un 170 kilometreye yakın bir kısmı kumsal ve plajlardan oluşuyor. Sinop merkez olmak üzere, Gerze, Ayancık ve Türkeli ilçeleri de deniz turizmi açısından önemli bir sahil potansiyeline sahip. Merkezde Karakum sahilleri bu kapsamda temizliği, doğallığı ve kumuyla önemli plajların başında geliyor. Sinop Karadeniz'e doğru uzanan büyük bir yarımada."

Kentte iç limanların rüzgar almadığını, bunun yanı sıra rip akıntısına kapalı güvenli plajların yer aldığını dile getiren Süren, "Sinop, birinci derecede deniz turizminde önemli bir etken ve tercih nedeni. Deniz turizminde Sinop olarak oldukça iyi yol aldık. İç limandaki plajlarda, parkur alanları belirlenmiş çeşitli etkinliklerle birlikte muz, kano, jet ski gibi deniz turizmi araçlarından yararlanarak deniz sporları da yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

  • Sinop plaj
  • güvenli plaj
  • Karadeniz turizm

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