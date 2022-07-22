Sinop'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi

Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, 607 yolcu ve 330 mürettebat ile Sinop'a demir attı. Uzun bir aranın ardından Sinop'ta özlemle beklenen kruvaziyer turizmine başlandı. Bu ziyaret 2017 yılından bu yana yapılan ilk ziyaret olarak kaydedildi. İstanbul Galataport'a uğrayan gemi, Çanakkale Bozcaada ve tekrar Soçi'ye dönmeden önce son durağı Sinop'a 607 yolcusu ve 330 mürettebatı toplam 937 kişiyle Sinop iskelesine demir attı. Yüzde 95 Rus ağırlıklı turistler gün boyu kentin sahili başta olmak üzere müzelerini ve tarihi yerleri gezecekler.

Kültür ve Turizm İl Müdür V. Metin Süren, "En son 2017 yılında gelmişti, daha sonra pandemi ve savaş nedeniyle bazı seferler iptal edilmişti. Pandemi sonrası kesinleşmiş 15 seferi ile bugün başlamış oluyor" diye konuştu.

Turizmci Burhan Levent, "7 seneden beri ilk getirdiğimiz gemi oldu, inşallah devamı da gelecektir. Karadeniz havzasında ve en çok Ege'ye kadar uzanabilecek. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Turizm açısından çok önemli, bu sene çok gemimiz vardı maalesef savaş nedeniyle iptaller yaşandı, önceki yıllarda pandemiden dolayı iptal oldu. Önceki yıllar İstanbul Galataport'un inşasının devam etmesinden dolayı Karadeniz'e açılamadılar. Bundan sonra devam edeceğini umuyoruz. 607 yolcusu 330 mürettebatı var. Kapasitesi daha yüksek, her gelişte artarak gidecek. Sinop'a haftada bir uğrar bulunmakta Ekim sonuna kadar" dedi.