Sinop'un tabiat parkları bu yaz huzur ve sessizlik arayanların adresi olacak

Bünyesinde denizle ormanı bileştiren Hamsilos'un yanı sıra Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akgöl ve Çatak Kanyonu gibi tabiat parklarını barındıran Sinop, Sorgun Şelaleleri, Sarıkum ve İnaltı Mağarası gibi korunan alanlarıyla da bölgesinde ön plana çıkıyor.

Her yaz döneminde doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası olan kentin tabiat parkları ve korunan alanlarında bu yaz yine ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, Sinop'un 7 tabiat parkı ve 2 tabiat anıtına sahip bir kent olduğunu söyledi.

Bunlar arasında özellikle Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin ziyaretçi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Çatalçam, diğer alanların da aynı ziyaretçi kapasitelerine ulaşabilmesi için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gerze ilçesindeki Sorgun Şelaleleri'nin adeta saklı bir cennet olduğunu vurgulayan Çatalçam, buranın da bir cazibe merkezi haline gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Çatalçam, Sinop'un doğa harikalarına ilginin her geçen yıl arttığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de Sorgun Şelaleleri. Burada yürüyüş platformlarını yerine getirdik. Yine 2023 yılında şelale güzergahında yürüyüş yolları ve seyir terasları yapacağız. Böylelikle ziyaretçilerin buradaki saklı cenneti görmelerini istiyoruz. Aynı bölgede tescilli bir su değirmenimiz var. Onu da restore edeceğiz. Dere üzerine yapacağımız asma köprüyle burayı yıl sonuna kadar ziyarete açmayı planlıyoruz. Hamsilos, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnaltı Mağarası, Akgöl ve Topalçam tabiat parklarımızdaki yatırımlarımız da devam ediyor."

Çatalçam, bölgede son yıllarda yaşanan sel olaylarından tabiat parklarının da etkilendiğine işaret ederek, "2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen sel nedeniyle ziyaretçi sayısında bir nebze düşüş oldu. Ortalama 200 bin civarında ziyaretçi sayımız var ancak bu sene inşallah ziyaretçi sayısını 500 bin olacak şekilde bekliyoruz. Bunun için gerekli yatırımları hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunmaya çalışıyoruz." dedi.