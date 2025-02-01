İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2025 Cumartesi / 3 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8609
  • EURO
    37,2521
  • ALTIN
    3228.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Turizm
  • >
  • Şubat ayının ilk kruvaziyer gemisi Kuşadası'na yanaştı
Turizm

Şubat ayının ilk kruvaziyer gemisi Kuşadası'na yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Şubat ayının ilk kruvaziyer gemisi olan 'Celebrity Infinity' büyük bir kısmı ABD'li olan 2 bin 161 turist getirdi.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Şubat ayının ilk kruvaziyer gemisi Kuşadası'na yanaştı
ABONE OL
Malta bayraklı 294 metre uzunluğunda olan Celebrity Infinity isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Gemiden inen büyük kısmı ABD'li 2 bin 161 turist, halk oyunları gösterileriyle karşılandı. Yolcular tur operatörlerinin koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayanlar ise Kuşadası'nın turistik çarşılarında bulunan dükkanlardan alışveriş yapıp, esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin Akdeniz çanağında en fazla kruvaziyer gemisini misafir eden Kuşadası Limanı'na Şubat ayında 5 kruvaziyer seferinin daha gerçekleşmesi bekleniyor. Kuşadası'na 2024 yılında denizden 523 kruvaziyer gemisiyle 774 bin 884 turist gelmişti.

  • Aydın Kuşadası
  • Celebrity Infinity
  • Amerikalı turist

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.