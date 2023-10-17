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Turizm

Tam 6 bin 854 kişi: 4 gemiyle Kuşadası'na çıkarma yaptılar

Kuşadası ilçesi limanına yanaşan 4 kruvaziyer gemisi, kente toplamda 6 bin 854 yolcu getirdi. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

IHA17 Ekim 2023 Salı 17:56 - Güncelleme:
Tam 6 bin 854 kişi: 4 gemiyle Kuşadası'na çıkarma yaptılar
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Kuşadası'nda bulunan yolcu limanı hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Kıbrıs bayraklı Celestyal Olympia, Malta bayraklı Marella Explorer, Panama bayraklı MSC Musica ve Norveç bayraklı Viking Neptune gemileriyle ilçeye 6 bin 854 yolcu geldi. Yolculardan bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi, tura katılmayan bazı turistler de kentin turistik çarşılarında alışveriş yapıp, kafe ve restoranlarda oturdu. Kuşadası Limanı'ndaki kruvaziyer hareketliliğinin sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kruvaziyer turizminde Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından bir olan Kuşadası çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu yıl Kuşadası kruvaziyer turizminde kendi rekorunu kıracak" diye konuştu.

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