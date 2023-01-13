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Turizm

Tarihi evler turizme kazandırılmak isteniyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde her mahalle arasında varlıklarını sürdürmeye çalışan, sahipleri tarafından terk edilmiş eski binalar her an çökme tehlikesiyle insanları tehdit eder duruma geldi. Acıların ve mutlulukların yaşandığı evler ilçenin kanayan ama kangrene dönmüş yapıları olarak görülüyor.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Tarihi evler turizme kazandırılmak isteniyor
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GELİN-DAMAT ÇEKİMLERİ FİLİM PLATOSU OLARAK KULLANILIYOR

Mudanya'da tarihi binalar yıkık dökük durumda. Sahipleri maddiyatsızlık ya da ilgisizlikten evlerini restore ettirmiyor. Mudanya Belediyesi'nin tarihi değeri görsel olarak yüksek olan bu evlerden bir tanesini restore ederek geleceğe taşımak amacıyla kamulaştırması mahalle sakinleri tarafından önemli bir adım olarak nitelendirildi.

GÜNÜBİRLİK TURİSTLERİN RESİM ÇEKMELERİNE YARIYOR

Eski tarihi binalar şu anda günübirlik ilçeye gelenlerin fotoğraf çektirdikleri mekanlar olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bazı dizi ve film çekimlerinde de plato olarak kullanılıyor. Gelin ve damatlar da düğün fotoğraflarını deniz manzaralı bu eski binaların önünde çektiriyor.

Bölge sakinleri, "Bu değerli evlerin korunmasında sadece yetkililer değil bizler de suçluyuz. Korumakta üzerimize düşeni yaptığımızı söyleyemeyiz. Bazı kişilerin adeta çöplükleri olmuş, gelip geçenler elindeki evsel atığı fırlattığı, duvarlarına gelişi güzel yazıların yazıldığı panolar ve çöplerin atıldığı yerler oldu. Bütün isteğimiz valilik ya da belediyelerin eski evleri ele alarak restore ettirmeleri. Hem kötü görüntü ortadan kalkacak, hem de ilçenin turizmine katkı sağlanmış olacak" dediler.

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