Tunceli'de 21 gezi rotası oluşturuldu! Turizm canlanacak

Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'na sahip Tunceli, temiz havası, su kaynakları, yaban hayatı ve endemik türleriyle görülmeye değer yerler arasında bulunuyor.

Kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması amacıyla Fırat Kalkınma Ajansınca bir süre önce "Fırat Yolu Tunceli Etabı" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Düzgünbaba Dağı, Mercan Vadisi, Sağman köyü, Salördek ormanları, Buyer Buzul Gölü, Ali Boğazı Vadisi girişi, Ekirek Şelalesi, Tağar Köprüsü, İn Delikleri, Masum-u Pak Kalesi, Sarısaltuk Ziyareti, Sülbüs Dağı, Çarçurlu Vadisi, Ganihesen Yaylası, Kırkmerdiven Şelaleleri, Ağdat köyü, Bağırpaşa Dağı, Ağaçpınar köyü, Dinar Kanyonu, Rabat Vadisi ve Nav Gölü'ne gezi rotaları oluşturuldu.

Bölgeye daha çok turist gelmesi için de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri işbirliğinde 18 tur acentesinin sahipleri Tunceli'ye davet edildi.

Yaklaşık bir hafta boyunca il merkezi ve ilçeleri ziyaret eden acente sahipleri, kalkınma ajansınca hazırlanan rotaları rehberler eşliğinde gezerek incelemelerde bulundu.

Etüt çalışmaları yaparak raporlar hazırlayan acenteler, bundan sonra kente daha çok tur kafilesi getirmeyi amaçlıyor.

"TUNCELİ'NİN CAZİBESİYLE DİĞER BÖLGE İLLERİMİZİN DE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulhavap Yoğunlu, AA muhabirine, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine turizmin büyük katkı sunduğunu söyledi.

Tanıtım ve markalaşma çalışmaları yürüttüklerini belirten Yoğunlu, "Bizler Malatya ile Elazığ'da daha önce yürüyüş ve bisiklet rotalarımızı ortaya çıkarmış, TÜRSAB'a bağlı acentelere tanıtmıştık. Bu sene de Bingöl ve Tunceli'de trekking rotaları ortaya çıkardık. Bu kapsamda rotalarımızı ulusal ve uluslararası trekking turları düzenleyen TÜRSAB'a bağlı 18 acenteye gezdiriyoruz. Acenteler bu sayede Tunceli'deki gezi rotalarına tur düzenlemeden önce etüt çalışmaları yapıyor." dedi.

Tur acentelerinin Tunceli'ye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yoğunlu, "Tunceli'nin cazibesiyle diğer bölge illerimizin de ziyaretçi sayısını artırmaya çalışıyoruz. Tabii yaptığımız çalışmalar tüm paydaşlarımızla sahiplenildikçe buraya gelen ziyaretçi sayımız artıyor. Tunceli son 4-5 yıldır özellikle doğa ve kültür turizmine yönelik önemli turlar alıyor." ifadelerini kullandı.

Özel bir turizm firması sahibi Asuman Bilgiç de acente sahiplerinin kentin kültürel, tarihi ve doğal mekanlarından çok etkilendiğini dile getirdi.

Tunceli'de el değmemiş çok sayıda güzelliğin bir arada bulunduğunu vurgulayan Bilgiç, "Fırat Kalkınma Ajansı'nın projesiyle bölgeye gelecek turistlerle halkı kesiştirmek istiyoruz ve böylece yöre halkının gelir elde etmesini sağlayacak çalışma yaptık. Açmış olduğumuz doğa yürüyüşü rotalarında ailelerle ve köylülerle görüştük. Turlar geldiği zaman Tunceli'de yaşayan vatandaşlar, ürettikleri ürünleri satabilecek." diye konuştu.