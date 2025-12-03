Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, bu kış sezonunda da tatilcilerin ve doğaseverlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ve Ankara ile Kars arasında dört mevsimin farklı güzelliklerini sergileyen Turistik Doğu Ekspresi, kış turizminin parlayan yıldızı haline geldi. Başladığı ilk günden itibaren büyük bir merak uyandıran özel tren yolculuğu, özellikle sosyal medyanın da etkisiyle popülaritesini katladı. 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda biletler günler öncesinden tükendi.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, 22 Aralık'ta Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamik için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu ifade eden Özer, "Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerine talepler artmakta, bunun yanı sıra Sarıkamış'ta suni karlamanın da başlamasıyla birlikte bölgeye yoğun ilgi var. Turistik Doğu Ekspresi aralık, ocak, şubat ve mart ayına kadar satışları açıldı. Aralık ayında 14 bin lira tek kompartman 2 kişilik, ocak ve şubat aylarında yoğun sezonda bu fiyat 17 bin liraya son noktasına çıkabiliyor. Tabii satışlar TCDD mobil satıştan, ayrıca TURSAB belgeli seyahat acentelerinden temin edilebilir" dedi.

"PAKET PROGRAMLARDA FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKABİLİYOR"

Özer, "Misafirlerimiz TCDD mobil üzerinden biletlerini aldıklarında sadece tren hizmeti bedeli aldıklarından dolayı fiyatları görebiliyoruz. Tur operatörleri ve acenteler bunu pakat program olarak satmakta. Nedir bunlar işte; Kars'a geliş tren veya tek yön uçak bileti, yeme içme, konaklama, transfer, rehberlik gibi programlar eklendiğinde bu fiyatlar iki katına çıkabiliyor. Ama altını çizmekte fayda var, bunlar paket programlar. Bunlar her şey dahil sistemiyle hizmet alınabiliyor" diye konuştu.

Özer, "Bu yıl da yoğunluk seyrinde devam ediyor. Malumunuz iklimlerin değişmesiyle birlikte halen Kars'a karın tam anlamıyla yağmaması, beklentileri biraz düşürmüş olabilir ama yoğun bir ilgi var" şeklinde konuştu.

"KIŞ MASALINA YOLCULUK"

Yaklaşık 32 saat süren bu tarihi yolculuk, yolculara karla kaplı dağların, bembeyaz ovaların ve donmuş nehirlerin eşsiz manzaralarını sunuyor. Trende sunulan konforlu vagonlar, yemekli servis ve yolculuk sırasında yapılan uzun molalar sayesinde rota üzerindeki tarihi ve doğal güzellikleri yakından görme fırsatı da bulunuyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan bu macera dolu yolculuk, Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğraf sanatçılarını, gezginleri ve romantik bir kaçış arayan çiftleri ağırlamaya devam ediyor.