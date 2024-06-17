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Turizm

Turizm merkezi Çeşme'de bayram klasiği yaşanıyor

İç turizmin önde gelen merkezlerinden Çeşme'de oteller, plajlar, çarşılar ve yollarda görülen hareketlilikle bir bayram klasiği yaşanıyor.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Turizm merkezi Çeşme'de bayram klasiği yaşanıyor
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Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla turistlerin ilgi gösterdiği Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçede plajlar ise neredeyse tamamen doldu.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı turizm merkezinde yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki ünlü Ilıca Plajı'na gelenler yer bulmakta zorlandı.

- "DOLULUK, BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, önceki gün başlayan yoğunluk sayesinde otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Bu durumun tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Otellerimizdeki doluluk, beklentimizin üstünde gerçekleşiyor. Bayram tatilinin 9 gün olması turistleri farklı lokasyonlarda tatil yapmaya yöneltti. Çeşme'de 3-4 gün tatil yapan Bodrum, Marmaris'e veya Yunan adalarına geçiyor, tekrar beldemize gelerek tatiline devam ediyor. Turizm tabii ki tatil günlerini çok seviyor. Her bayram doluluğumuzu neredeyse milyonlara ulaştırıyoruz günübirlik tatilcilerle birlikte. Çeşme'nin 50 bin yatağı doldu. Günübirlikçilerle birlikte tatil nüfusu 500 bine ulaşmış durumda. Bayram süresince 1 milyon rekorunu kırarız diye düşünüyoruz."

Yakup Demir, Kurban Bayramı'nın ardından da rezervasyonların yüksek dolulukta gözüktüğünü, ilçe olarak bu yıl turizm hedeflerini yakalayabileceklerini düşündüklerini sözlerine ekledi.

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