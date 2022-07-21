Turizmde bayram tatili sonrasında da hareketlilik sürüyor

Sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle öne çıkan ve dünyanın farklı ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapılan Antalya'da, misafirler, denizin, kumun, güneşin ve her türlü imkanın sağlandığı lüks otellerin keyfini çıkarıyor.

Antalya, yerli turistin yanı sıra 1 Ocak-18 Temmuz'da 5 milyon 658 bin 213 yabancı turist ağırladı. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine rağmen otellerdeki yoğunluk devam ediyor. Türk misafirlerden bazıları tatilini uzattı, konukların bazıları ise bayram sonrası tatile çıkmayı tercih etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda tatilin uzamasıyla tüm otellerin güzel bir dönem geçirdiğini söyledi.

- "ANTALYA VE EGE KIYILARI BAYRAMI TAM ANLAMIYLA YAŞAMIŞTI"

Bayram sonrası iç pazardan talebin devam ettiğine dikkati çeken Kavaloğlu, "Bayramda en düşük yıldızlıdan en yüksek yıldızlıya kadar tüm oteller doldu diyebilirim. Antalya ve Ege kıyıları bayramı tam anlamıyla yaşamıştı. Bayram sonrasında da tesislerdeki yoğunluk devam ediyor." diye konuştu.

Antalya'da bu sene 5,5 milyonun üzerinde turist ağırladıklarını ifade eden Kavaloğlu, geçen seneye göre turist sayısının arttığına işaret etti.

Tesislerin yüzde 15-20 civarında iç pazar misafirleriyle dolduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Temmuz başında dış pazarın yoğunluğuyla birlikte tüm operasyonların yüzde 15'lik seviyesi iç pazarla doldu. Yüksek sezon böyle devam edecek gibi gözüküyor. Eylül ekim döneminde okulların açılmasıyla iç pazar hafifler o zaman da yurt dışından gelen turist sayıları biraz artar. Bu anlamda oteller yine yüzde 90 dolulukları yakalar. Kurban Bayramı tatili sonrası da hareketlilik hız kesmedi, otellerdeki yüzde 100'e yakın doluluklarımız sürüyor."

Bu sene turizm sezonunun uzayacağını belirten Kavaloğlu, rezervasyonların sürdüğünü, turizm sezonunun kasım sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

- "EKİM SONUNA KADAR DOLUYUZ"

Zincir oteller sahibi turizmci Hacı Osman Üçdan da bayramı tatilini yüzde 100 dolulukla geçirdiklerini ancak tesislerin çoğunluğunu yabancı turistlerin doldurduğunu dile getirdi.

İngiltere, Almanya, Polonya ve İsrail'in yanı sıra çok farklı ülkelerden misafirlerin otellerinde tatil yaptığını vurgulayan Üçdan, "Ekim sonuna kadar doluyuz. Her milliyetten misafirlerimiz var. Otellerde tatil yapan turistlerin yüzde 20'sini Türk misafirlerimiz oluşturuyor." dedi.

Üçdan, bazı tatilcilerin sosyal medyayı çok iyi kullandığını, memnuniyetlerine ilişkin paylaşımların yeni rezervasyonlar yapılmasını sağladığını kaydetti.

Tatil yapan insanların mutlu ayrıldığını belirten Üçdan, rezervasyonların çok iyi olduğunu, dolu dolu bir sezon geçirdiklerini sözlerine ekledi.