Turizmde gelişime açık destinasyonlar cazibe merkezine dönüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" kapsamında, Türkiye'nin turizmdeki gizli hazinelerini daha görünür kılacak ve bölgelerin olanaklarını öne çıkaracak tema odaklı bir yaklaşım uygulayacak.

AA muhabirinin belgeden yaptığı derlemeye göre, medeniyetler beşiği Anadolu topraklarındaki bereketi, mutfak kültürünün birikimini, usta ellerin becerisini ve doğal güzelliklerini uluslararası arenada duyurmak ve Türkiye'nin sağlıktan doğaya, kültürden gastronomiye kadar imkanlarını vitrine çıkarmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

Destinasyon yönetimiyle bölgelerin bu alandaki imkanları ve rotaları geliştirilecek. Tarihi, doğal ve kültürel değerler çerçevesinde belirlenen turizm destinasyonları ve rotaları temel alınarak, turizm faaliyetleri yürütülecek. Böylece, alternatif turizm imkanlarının oluşturulması, turizmin yerel ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesi ve seyahat sürelerinin uzatılması yoluyla turizmin bölgesel kalkınmaya katkısı artırılacak. Bu kapsamda altyapı, ulaşım, tesisleşme, insan kaynakları yönetimi ve tanıtım faaliyetlerinde destinasyonlar ve rotalar baz alınacak.

- SEKTÖRDE HİZMET STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Ayrıca, turizm faaliyetleri çeşitlendirilecek. İç pazar ile hedef pazar ülkelerindeki turist profilleri ve bu konuda daha fazla harcama eğilimi olanların beklentileri belirlenerek, turizmin yıla yayılması sağlanacak. Uluslararası tescil çalışmaları yürütülerek, popüler destinasyonlardaki talep, turizm potansiyeli taşıyan ancak daha az ziyaretçi çeken alanlara da yayılacak. Alternatif turizm çeşitleri cazip hale getirilerek, deniz-kum-güneş turizmi ile diğer turizm çeşitleri arasında tamamlayıcılık sağlanacak.

Medikal ve termal turizmde öne çıkan bölgelerin yaşlılar için turizm destinasyonu haline getirilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Sektörde hizmet standartları yükseltilecek, rekabetçiliğin korunması için nitelikli iş gücü, kaliteli tesis ve hizmetler ile turistlerin talep ve beklentileri karşılanacak. Tarım, sanayi ve hizmetler sektörü faaliyetleri de desteklenerek, bölgedeki ekonomik faaliyetler çeşitlendirilecek. Yerel destinasyonlar turizm faaliyetlerine dahil edilerek, yerel halkın turizm ekonomisinden faydalanması sağlanacak.

Sektördeki işletmelerin dijital altyapıları ve dijital ekosistemlere katılma kapasiteleri güçlendirilerek turizm sektörünün dijital dönüşümü desteklenecek. Sektörün iklim değişikliğine ve yeşil dönüşüm kriterlerine uyumu sağlanacak.

Tarihi eserlerin bakımı, korunması ve gelecek nesillere iyi şekilde aktarılabilmesi için dijital envanterlerin ve 3 boyutlu modellemelerin oluşturulması ve sayısallaştırılması sağlanacak.

- GASTRONOMİ MİRASI DÜNYA SAHNESİNDE

Yürütülecek çalışmalarda gastronomiden sağlığa, kültürden inanca, doğadan kış ve kruvaziyere kadar 7 alanda atılacak adımlara odaklanılacak.

Kültürel turizmde tematik rotalar, kültür yolları ve tren turizmi ön plana çıkacak. Buna göre, başlıca destinasyonlar İstanbul, İzmir, Çanakkale, Nevşehir, Mardin, Şanlıurfa, Bursa ve Kars oldu. Burada Mezopotamya, Kapadokya ve Doğu Karadeniz rotaları öne çıktı. Batı Karadeniz'den Van Gölü'ne, İpek Yolu'ndan kervan göç yollarına, Hitit'ten Frig Yolu'na ve Karaelmas'tan Kurtalan Ekspresi'ne kadar çeşitli olanaklar gelişime açık rotalar arasında yer aldı.

İnanç turizminde ise temel çekim unsurları camiler, kiliseler, sinagoglar, türbeler ve katedraller gibi dini amaçlı inşa edilmiş yapılar ile kutsal kabul edilen göller, dağlar, adalar, korular ve mağaralar gibi doğal varlıklar olacak. Bu kapsamda öne çıkan destinasyonlar İstanbul, Konya, Antalya ve Bursa'da yer aldı. Aziz Paul Yolu'ndan Yedi Kilise'ye, Manastırlar Diyarı'ndan Bektaşilik, Ahilik ve Yunus Emre geleneklerine kadar çeşitli rotalar gelişime açık olarak belirlendi.

Gastronomi mirasına yönelik birikimin gelecek nesillere özgün karakteriyle aktarılmasını sağlayacak sürdürülebilir uygulamalarla Türk yemeklerinin ve yöresel ürünlerin markalaşma ve coğrafi işaret çabalarının hızlandırılması, bu alandaki potansiyelin değerlendirilmesi hedeflendi. Bu noktada Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar öne çıktı. Özellikle peynir ve zeytinyağına yönelik farklı rotalar üzerinde çalışmalar yapılarak birbirine eklemlenmesi ve bu ürünlerin yer aldığı coğrafyaların markalaşması gastronomi turizmi açısından önemli görüldü. Bu kapsamda Peynir, Zeytin Ağacı ve Trakya Bağ rotaları geliştirilecek istikametler olarak kaydedildi.

- KARANLIK GÖKYÜZÜ ALANLARI BELİRLENECEK

Sağlık turizminde de Türkiye'nin en önemli destinasyonlardan biri haline getirilmesi amaçlandı. Medikal ve termal olarak ikiye ayrılan destinasyonlarda ayrıca destekleyici hizmet sektörleri de geliştirilecek ve Türkiye'nin termal turizm merkezi haline getirilmesi ve sağlık turizminde başat ülke olması sağlanacak.

Doğa turizminde ise deniz-kum-güneş turizminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Antalya, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Mersin'de turizmin iç bölgelere yayılması için kırsal alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi hedeflendi. Kırsal, yayla, karavan, spor ve karanlık gökyüzü turizm rotalarıyla bu alanda büyüme ve sürdürülebilirlik planlandı. Temel destinasyon bölgeleri Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, Balıkesir, Kırklareli, Edirne ve Nevşehir olarak belirlendi. Küre Dağları'ndan Lavanta Yolu'na, su sporlarından havaya kadar çeşitli rotaların geliştirilmesi planlandı.

Son dönemde gündemde olan karanlık gökyüzü parkları da doğa temelli turizm kapsamında ele alındı. Antalya, Isparta, Ankara, Konya, Çanakkale, Balıkesir, Bolu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Hatay, Diyarbakır, Erzurum ve Van'da karanlık gökyüzü parklarının oluşturulması amacıyla alanların belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi ve uluslararası tescil çalışmalarının yürütülmesi çalışmaları yapılıyor.

Kış ve kruvaziyer turizmleri için de geliştirilebilir rotalar belirlendi. Kış için Sivas, Erzincan, Hakkari ve Ardahan'ın potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yabancı turist kafilelerinin yoğun olarak tercih ettiği Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in de deniz-kum-güneş turizmi merkezleri olmasının yanı sıra kruvaziyer turizmine yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesiyle ülke ekonomisine katkılarının artırılması hedeflendi. Kruvaziyer turizmi kapsamında liman şehirlerinden iç bölgelere doğru turizm destinasyonları oluşturularak, bu illerin turizm potansiyelinin de değerlendirilmesi amaçlandı. Bartın, Çanakkale, Samsun Sinop ve Trabzon'un kruvaziyer turizminde gelişmeye açık oldukları değerlendirildi.