Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy toplantıda Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 5 ilde gerçekleştirilecek 'Bir Anadolu Şenliği' programının da ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Ersoy, '2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin turist Türkiye'ye geldi. En çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den gerçekleşti. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı. Eylül, Ekim, Kasım dönemlerinde rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini umuyoruz ve sezonun o tarihlerde daha yoğun olacağını öngörüyoruz' dedi.

'YILLIK 64 MİLYAR DOLAR HEDEFİMİZE ADIM ADIM İLERLİYORUZ'

Turizm gelirleri hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, 'İlk 6 ay dönemler itibarıyla 25,8 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş olduk. Cumhuriyet tarihinin 6 aylık turizm verilerine baktığınız zaman ilk 6 aylık içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu. Yıllık 64 milyar dolar hedefimize adım adım ilerliyoruz' ifadelerini kullandı.

ORTALAMA KALIŞ SÜRESİNDE ARTIŞ

Ortalama kalış süresindeki artışa da dikkat çeken Ersoy, 'Yıl ortasında ortalama kalış süresi 10 gece oldu. Yıl sonunda bu sürenin 10,4 ila 10,5 geceye ulaşmasını bekliyoruz' diye konuştu.

Ersoy, turizmde yaşanan mevsim kaymasına da dikkat çekerek, "Artık sezon sadece yaz aylarıyla sınırlı değil. Bu yıl da sezonun eylül, ekim ve kasım aylarına kaydığını gözlemliyoruz. Bu bizim hedeflediğimiz bir durumdu" değerlendirmesinde bulundu.

#CANLI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy): İlk 6 aylık dönemler itibarıyla 25.8 milyar dolarla rekor gelir elde etmiş olduk. pic.twitter.com/yDtWa4Au0s — 24 TV (@yirmidorttv) July 31, 2025

5 İLDE ANADOLU ŞENLİKLERİ DÜZENLENECEK

Bakan Ersoy, Terörsüz Türkiye sürecine destek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 ilde gerçekleştirilecek şenlik organizasyonlarının da duyurusunu yaptı. Ersoy, "Bir Anadolu Şenliği adını verdiğimiz şenliklerimiz, 22 Ağustos- 4 Eylül'de Hakkari'de, 5-11 Eylül arasında Tunceli'de, 12-18 Eylül'de Şırnak'ta, 19-25 Eylül'de Bingöl'de, 22-28 Eylül'de ise Bitlis'te gerçekleşecek. Ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek şenliklerle bölgenin kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracağız" açıklamasında bulundu.