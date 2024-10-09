Turizme can suyu: ''Silver Ray'' gemisi 683 yolcu ile Bodrum'a demir attı

Kuşadası Limanı'ndan yola çıkan ve Bodrum'a demir atan Bahamalar bayraklı "Silver Ray" kruvaziyeri, ilçede kısa süreli bir mola verdi. Toplam 683 yolcu ve 542 personel taşıyan gemi, Bodrum Cruise Port iskelesinde misafir edildi.

"TURİSTLER TARİHİ YERLERİ GEZİP ALIŞVERİŞ YAPTI"

Kruvaziyerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un popüler sahil bölgelerinden Paşatarlası ve Kumbahçe'de yürüyüş yaparak yerel çarşıyı gezdi. Turistler, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yerleri de ziyaret ederek ilçenin kültürel dokusunu keşfetti.

"BODRUM'DAN SANTORİNİ'YE YOL ALACAK"

Gece saatlerinde Bodrum'dan ayrılması planlanan kruvaziyer, bir sonraki durağı olan Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden hareket edecek. Bodrum'a kısa süreli gelen turistler, hem ilçenin ekonomisine katkı sağladı hem de bölgenin güzelliklerini deneyimledi.