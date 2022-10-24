Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Pamukkale'deydi: Hayran kaldılar

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin her 6 ayda bir gerçekleşen olağan meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ülkenin dört bir yanından 130 üye belediyeden başkan ve temsilcilerinin katıldığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı, 21-23 Ekim 2022 tarihlerinde Karahayıt'ta yapıldı. Bu önemli etkinliğe katılan misafirler Pamukkale'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkânı buldu.

Pamukkale'de son dönemde revaçta olan balon turuna katılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye belediyelerin temsilcileri gün doğumunu travertenlerin yüzlerce metre üzerinde havada izledi.

Pamukkale'nin muhteşem güzelliğine hayran kalan misafirler bol bol fotoğraf çektirdi. UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Pamukkale travertenlerinin de muhteşem güzelliğini gören birlik üyesi belediyelerin temsilcileri, ardından atik havuz ile Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde de tarihi eserleri görme imkanı buldu. Daha sonra Laodikya Antik Kenti'ni gezen grup, buradaki kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nını da ziyaret eden heyet Şelale Park, Turan Yolu ve Horoz Meydanı'nı gezerek muhteşem Denizli manzarasını izlediler.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı için kente gelen ve geziye katılanlar, organizasyon için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler.

