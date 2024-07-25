Türkiye'nin stratejisi uygulanıyor! İşbirliği yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olmak için ülke tanıtımı, destinasyon pazarlaması, markalaşma ve pazarlama konularında deneyimlerini paylaşacak. Bu iş birliği çerçevesinde teknik danışmanlık da sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 2023 yılında Lefkoşa'da gerçekleştirilen "Türkiye Cumhuriyeti -KKTC Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı" sonrasında, turizm endüstrisinde sürdürülebilir dönüşümü teşvik etmek ve ülke tanıtımını yeniden planlamak amacıyla Türkiye ile birlikte turizm odaklı tanıtım ve markalaşma iş birliği başlattı. KKTC turizmi geliştirme projesi 'Ada Kıbrıs' 2024 Haziran itibariyle başlatılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm odaklı iletişim kampanyası, Türkiye ve diğer hedef pazarlar için farklı yaklaşımlar içeriyor. 'Ada Kıbrıs' projesi, Türkiye'deki hedef kitleye Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, ada yaşamını, lezzetlerini, doğasını ve deneyimlerini tanıtmayı hedefliyor.

Visit and Feel/Taste/See/Discover/Experience/Dream/Fun/Dive kampanyası İngiltere ve diğer pazarlarda uygulanacak. Her iki Bakanlık, Kuzey Kıbrıs'ın imajını yeniden konumlandırarak turizm talebini artırmayı ve özgün bir marka kimliği oluşturmayı amaçlıyor. Ada Kıbrıs İletişim kampanyası kapsamında Kuzey Kıbrıs'a özgü el sanatlarından ilham alan logo, koza işi, sandık oymacılığı, Lefkara ve Lapta işi gibi çiçek deseni renkleriyle Ada'nın tarihi, kültürü, doğası, gastronomisi, eğlence/festival ve spor deneyimlerini sembolize ediyor. Projenin tanıtım programı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki tarihi Büyükhan'da gerçekleşti.

'KKTC İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK İKİ ÜLKENİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'



Programa katılan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı 'KKTC ile işbirliği yaparak iki ülkenin turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin yeni turizm stratejimizde yeni kararlar aldık. Kıbrıs'ı kendi parçamız olarak görüyoruz. Türkiye ile KKTC'yi partner olarak görüp tanıtım filmleri çektik. Çok yönlü geri dönüşler aldık. Turist sayısında oldukça artışlar olduğunu gözlemledik. 6 ayda 1 milyona yakın turist Kıbrıs'a geldi. Yeni proje ile turist sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

Kampanyanın tanıtımında konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Türkiye'deki herkesin KKTC'ye gelmesini istiyoruz. Aynı dili aynı para birimini kullanan bu adaya gelmeleri çağrısını yapıyoruz. Amacımız Türkiye'nin her köşesine ulaşmak. Türkiye'den gelen turistin artması için yıllar öncesinden yola çıktık şimdi maliyeti daha düşük bir miktarda milyonlara ulaşabildiğimizi görüyoruz. Bu uzun yolda siz değerli hemşehrilerimizin ve tüm destinasyon paydaşlarımızın desteği çok önemli. Ada Kıbrıs'ımız için hep birlikte daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise "Ada Kıbrıs" iletişim kampanyası ile Kuzey Kıbrıs'ın, Türkiye pazarında imajını yeniden konumlandırmayı, Türkiye'deki hedef kitlenin Kuzey Kıbrıs ziyaret motivasyonunu çeşitlendirmeyi, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a olan turizm talebinin artırmayı, ilgi çekici ve özgün bir marka kimliği oluşturmayı, Kuzey Kıbrıs'ın eşsiz bir seyahat deneyimi sunan, kültürel öğeleri güçlü, sıcak ve konuksever insanların yaşadığı bir ada ülkesi olarak pazarlamayı hedefledik" diye konuştu.

Visit and Feel/Taste/See/Discover/Experience/Dream/Fun/Dive çatı konseptli kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür, tarih, gastronomi, spor, macera, sağlık, wellness ve eğlence gibi zenginliklerine hitap eden esnek bir iletişim modeli olarak tasarlandı. Kampanya, Kuzey Kıbrıs'ın hedef pazarlardaki bilinirliğini artırmak amacıyla İngiltere'de Haziran ayında başladı. Çatı konseptli kampanya stratejisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ziyaretçilere geniş bir turizm ürün yelpazesi sunmayı ve tatil deneyimini güçlü bir şekilde iletmeyi hedefliyor. Kampanya, çeşitli ürün ve deneyim gruplarına odaklanarak motive edici bir iletişim kuruyor.

Haziran'dan Temmuz ortasına kadar süren kampanya toplamda yaklaşık 50,5 milyon gösterime ulaştı ve bunların 141 bin 161'i ilk kez adanın tanıtımıyla karşılaştı. Kampanyanın gelecek dönemlerde de belirli periyodlarla 12 ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor.