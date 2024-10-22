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Turizm

Yerli turistlerin seyahat harcaması miktarı belli oldu

Yerli turistlerin bu yılın nisan-haziran döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin lira oldu.

AA22 Ekim 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Yerli turistlerin seyahat harcaması miktarı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bine yükseldi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 oldu.

- HARCAMALAR ARTTI

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların 92 milyar 772 milyon 553 bin lirayla yüzde 90'nı kişisel harcamalar, 10 milyar 341 milyon 588 bin lirayla yüzde 10'unu ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 lira olarak kayıtlara geçti.

İkinci çeyrekte toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 33,1 ile yeme-içme, yüzde 27,3 ile ulaştırma ve yüzde 14,1 ile konaklamada olduğu görüldü.

Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 117,1, ulaştırmada yüzde 123 ve konaklamada yüzde 112,2 artış oldu.

- YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Nisan-haziran döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 31,6 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,7 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 86 milyon 604 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 10 milyon 308 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

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