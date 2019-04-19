113. doğum gününü Kapadokya’da kutladı

Brezilya’nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde 17 Nisan 1906 yılında doğan ve aradan geçen bir asrın ardından hayalini kurduğu Kapadokya bölgesini ziyaret eden Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113.yaşını Kapadokya’da kutladı.