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113. doğum gününü Kapadokya’da kutladı
GÜNCEL
113. doğum gününü Kapadokya’da kutladı
Brezilya’nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde 17 Nisan 1906 yılında doğan ve aradan geçen bir asrın ardından hayalini kurduğu Kapadokya bölgesini ziyaret eden Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113.yaşını Kapadokya’da kutladı.
Güncelleme: 19 Nisan 2019 Cuma
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